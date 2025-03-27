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Macron, Türkiye'nin Karadeniz'deki rolüne dikkat çekti

Macron, Türkiye'nin Karadeniz'deki rolüne dikkat çekti

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye’nin Karadeniz’deki rolünün barış için önemli bir fırsat sunduğunu söyledi.

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, başkent Paris’te yaklaşık otuz ülkenin katılımıyla düzenlenen "Ukrayna için barış ve güvenlik" konulu toplantının ardından açıklamalarda bulundu.

Türkiye’nin Karadeniz’deki özel rolüne dikkat çeken Macron, Türkiye’nin Ukrayna konusunda kilit bir aktör olduğunu belirterek, "Ukrayna konusunda, Türkiye’nin oynayacağı bir rol var. İsterse, bu kalıcı barışa katkı sunabilecek bir aktör olabilir" dedi.

Türkiye’nin tahıl ihracatındaki katkısını da değinen Macron, "Türkiye’yi unutmamalıyız, tahıl ihracatının serbest bırakılmasına yardımcı oldu. Karadeniz'deki rolü, anlaşmalarla tanınan bir gerçeklik" dedi.

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