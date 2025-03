İBB'ye yönelik 'yolsuzluk' soruşturmasında 14 kişinin daha mal varlığına el konuldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında 14 kişinin mal varlığına ve 12 şirkete el konuldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İBB Başkanı İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçları ile yine İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan başlatılan soruşturmalar sürüyor.

14 KİŞİNİN DAHA MAL VARLIĞINA EL KONULDU

Son olarak 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında 14 şüphelinin daha mal varlığına el konulduğu bildirildi. Ayrıca, 12 şirkete de el konuldu. Mal varlıklarına el konulan isimler arasında arasında Necati Özkan, Murat Kapki, Mustafa İlbak, Ali İlbak ve Yusuf İlbak da yer alıyor.

Mal varlıklarına el konulan isimler şöyle:

Murat Kapki

Serhat Kapki

Murat İlbak

Mustafa İlbak

Ali İlbak

Yusuf İlbak

Vedat Şahin

Necati Özkan

Eyüp Subaşı

Gülşah Subaşı

Ahmet Köksal

Alihan Aydın

Alper Aydın

Alperen Aydın

El konulan şirketler ise şu şekilde:

BVA Reklam ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.

SMO Reklam ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.

Vizyonkent Reklam Pazarlama A.Ş.

Kentvizyon Medya İletişim Pazarlama A.Ş.

Mecra Reklam ve Turizm Sanayi Ticaret A.Ş.

Urbanmedia Reklam ve İletişim Hizmetleri A.Ş.

Panoffect Medya A.Ş.

Genç Popülist Medya Planlama Organizasyon Ticaret Ltd. Şti.

MSO Reklam ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.

Sim Medya A.Ş.

Sev Açık Hava Reklamcılık Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

Vesa Events Organizasyon Ticaret Ltd. Şti.