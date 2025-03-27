Devlet Bahçeli'den haber var! Geliyor gelmekte olan!

MHP'den 6 Şubat'ta resmi açıklama gelmiş, 77 yaşındaki Bahçeli'nin kalp kapakçığı ameliyatı geçirdiği ve kalp kapağının değiştirildiği açıklanmıştı. Ancak, geçirdiği operasyon nedeniyle istirahat sürecinde olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin uzun süredir gözlerden uzak kalması gündeme bazı iddiaları getirdi.

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Sosyal medya platformu X üzerinden paylaşımda bulunan sunucu Nazlı Çelik, Kandil münasebetiyle Devlet Bahçeli ile telefonda görüştüğünü bildirerek, "Sayın Devlet Bahçeli’nin sağlığının gayet yerinde olduğunu bilmekten ve sesini duymaktan çok mutlu oldum." dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ameliyat sonrası evinde istirahate devam ederken Didem Arslan Yılmaz ile telefon görüşmesi yaptı. Sağlık durumu hakkındaki spekülasyonlara tepki gösteren Bahçeli, Saraçhane olaylarıyla ilgili CHP ve muhalefeti eleştirerek Cumhur İttifakı’nın bu tür provokasyonları bertaraf edeceğini vurguladı.

Gündemin diğer önemli başlıkları ise şöyle; Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla beraber Türkiye'de siyasi hareketlilik son zamanların en yüksek seviyesine çıktı. Siyasilerin dili de aynı oranda sertleşti. Saraçhane'de her gün toplanan partililere seslenen Özel geçtiğimiz günlerde bir konuşmasında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e yüklenmişti.

CHP lideri Özgür Özel yaptığı konuşmada, "Mehmet Şimşek’in bu yaptıklarını, MASAK’ın yaptıklarını, bütün dünya Ekrem İmamoğlu’na yapılan siyasi darbeyi konuşuyor. Dünyanın bütün televizyonları sırada. Dün anlattım CNN International’a, bugün BBC’ye teker teker anlatacağım. Ekonomistlerden , dünyada sözü geçen bilim insanlarından kanıt kanıtlı, makale makale alıp, bu Mehmet Şimşek’i dünyadaki bütün ekonomi çevrelerine gerçek yüzünü göstermeyen namerttir” ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e yönelik eleştirilerine sert yanıt verdi. AK Parti grup toplantısında konuşan Erdoğan, “Sen kimsin? Senin gramın ne?” diyerek Özel’i eleştirirken, Türkiye’yi dünyaya şikayet ettiğini savundu. Erdoğan, muhalefetin eylemlerine karşı yargının harekete geçeceğini de belirtti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Ülkemizin yükselen değer ve prestijinin gözle görülür şekilde hız ve ivme kazandığı bir dönemde Saraçhane komplosunu birden bire devreye alanlar Türk ve Türkiye düşmanlarına rehin düşen ve bundan mülhem batıla hizmetkâr olan işbirlikçilerdir.” dedi.

MHP lideri, “Maske takıp polisimize taş atan, balta fırlatan, havai fişekle saldıran, asit saçan alçakların demokrasi, hukuk veya özgürlükle hiçbir ilgisi ve ilişkisi yoktur.” dedi.

Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk soruşturmasından tutuklanmasının konuşulduğu televizyon programında, Uluslararası İlişkiler Uzmanı İlyas Buzgan, Kültür A.Ş'nin yaptığı 130 milyon TL'lik hakediş ödemesinin 50 milyonunun İmamoğlu İnşaat'a nasıl ulaştığını anlattı. Buzgan, "Aman Allah'ım. Bir insan nasıl böyle bir şey yapabilir? Bunu narsisizm ile açıklayabilir miyiz?" dedi.

Hepsini ve daha fazlasını gündemde yer alan diğer önemli gelişmeleri Hadi Özışık ve Gaffar Yakınca Flash Haber TV ekranlarında değerlendiriyor.

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