Gazeteci Nuray Mert'e yurt dışı yasağı

Gazeteci Nuray Mert'e "terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla dava açıldı. Ağır ceza mahkemesinde yargılanacak olan Mert'e yurt dışına çıkış yasağı getirildi.

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Gazeteci ve akademisyen Nuray Mert hakkında "terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla dava açıldı. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak olan Mert'e yurt dışına çıkış yasağı getirildi. Davaya konu olan olay, Mert'in de aralarında bulunduğu bir grup kadın gazetecinin 2014'te Suriye'nin Kürt bölgesinde çekilen bir fotoğrafa dayanıyor.

Gazeteci ve akademisyen Nuray Mert, 2024 Ekim'de "terör örgütü üyeliği" iddiasıyla ifadeye çağrıldı. Medyascope'ta yer alan habere göre, avukatlarıyla birlikte verdiği ifadede soruları cevaplayan Mert, dava açılacağını tahmin etmediğini belirtti. Mert'in açıklamasına göre, iddianame kapsamında kendisine yurt dışı yasağı konuldu.

Nuray Mert, suçlamalara temel oluşturan olayların 2013'teki süreç dönemine ait olduğunu vurguladı. Mert, "Pek çok gazeteci gibi PKK mensupları ile görüşmeler yaptık, bunları kamuoyuyla paylaştık" dedi.

Nuray Mert, bugüne kadar sadece düşüncelerini ifade ettiği için çeşitli mağduriyetler yaşadığını belirtti. 1990'lı yıllarda başörtüsü ve din özgürlüğünü savunduğu için 13 yıl akademik kariyerine ara vermek zorunda kaldığını aktaran Mert, daha sonra iktidara muhalefet ettiği için medyadaki işlerini kaybettiğini anlattı.