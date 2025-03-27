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Trump: Litvanya'da kaybolan ABD askerlerinden haberim yok

Trump: Litvanya'da kaybolan ABD askerlerinden haberim yok

ABD lideri Trump, Litvanya'da düzenlenen askeri tatbikatlarda kaybolan dört ABD askeri konusunda bilgilendirilmediğini ifade etti.

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ABD Başkanı Donald Trump, bir gazetecinin Litvanya'da yapılan tatbikat sırasında kaybolan ABD askerlerinin durumunu sorması üzerine, askerlere ilişkin kendisine bilgi verilmediğini söyledi.

Öte yandan ABD basınında, kayıp askerlerin kullandığı M88 Hercules zırhlı aracın "bir su kütlesinin içinde" bulunduğu aktarıldı.

NATO: ARAMALAR SÜRÜYOR

NATO Sözcüsü Allison Hart, sosyal medya hesabından, Litvanya'nın Pabrade kenti yakınlarındaki alanda eğitim sırasında kaybolduğu bildirilen dört ABD askeri hakkında paylaşım yaptı.

Rutte'nin, askerlerin "öldüğüne" ilişkin dünkü açıklamalarının yarattığı karışıklıktan dolayı "üzüntü duyduklarını" bildiren Hart, askerleri arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini aktardı.

Hart, Rutte'nin açıklamasında basında çıkan haberlere atıfta bulunduğunu belirterek askerleri arama çalışmaları sürdüğü için ölümlerin henüz teyit edilmediği bilgisini paylaştı.

NE OLMUŞTU?

ABD Avrupa ve Afrika Komutanlığından (EURAF) konuya ilişkin açıklamasında, Litvanya'nın Belarus sınırına yakın Pabrade kenti yakınlarındaki alanda, eğitim sırasında dört ABD askerinin kaybolduğu bildirilmişti.

Açıklamada, taktiksel eğitim yürütüldüğü sırada askerlerin kaybolduğu ve Litvanya güvenlik güçleriyle ortak arama çalışması başlatıldığı kaydedilmişti.

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