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Dilan Polat'a kötü haber satışa çıkarılan lüks araçların fiyatı belli oldu

Dilan Polat'a kötü haber satışa çıkarılan lüks araçların fiyatı belli oldu

Dilan Polat ve Engin Polat'a ait lüks araçlar satışa çıkarılıyor. İhalede Ferrari, Porsche, Mercedes ve BMW marka araçların toplam bedeli 77 milyon lira olarak belirlendi.

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Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Dilan Polat ve Engin Polat'a ait lüks araçları satışa çıkarıyor.

Dilan ve Engin Polat'ın sahibi olduğu Milda Gayrimenkul Otomotiv Anonim Şirketinin mülkiyetinde bulunan araçlar açık ihale yöntemiyle satılacak.

İhalede Polat çiftine ait Ferrari, Porsche, Mercedes ve BMW marka araçların satışı yapılacak.

TMSF'nin kayyum olarak görevlendirilmesinin ardından söz konusu araçlar kapalı otoparkta getirilerek güvenlik kameralarıyla 24 saat muhafaza altında tutuluyordu.

Bağımsız değerleme kuruluşu tarafından belirlenen araçların rayiç bedelleri, ihale ilanında muhammen bedel olarak belirtiliyor.

İhaleye katılacaklar, önce kapalı zarfla tekliflerini komisyona iletecek.

Kapalı zarflar açıldığında ortaya çıkan en yüksek teklifin muhammen bedelin üzerinde olması durumunda açık artırma aşamasına geçilecek.

Komisyonun onayının ardından lüks araçlar yeni sahiplerinin olacak.

İhale 22 Nisan'da saat 10.00'da TMSF'nin İstanbul'daki binasında düzenlenecek.

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