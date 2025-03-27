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Hatay'da özel halk otobüsünün çarptığı yaya öldü

Hatay'da özel halk otobüsünün çarptığı yaya öldü

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, özel halk otobüsünün çarptığı yaya hayatını kaybetti.

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S.A. yönetimindeki 31 HO 1283 plakalı özel halk otobüsü, Yavuz Sultan Selim Caddesi Balıkçılar kavşağında yolun karşısına geçmeye çalışan Ali Gök'e (75) çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Gök'ün yaşamını yitirdiği belirlendi.

Gök'ün cenazesi, Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Otobüs sürücüsü ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

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