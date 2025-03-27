TMSF, Dilan Polat ve Engin Polat'a ait lüks araçları satışa çıkarıyor

TMSF, Dilan ve Engin Polat’a ait lüks araçları açık ihale yöntemiyle satışa çıkarıyor. Araçlar, komisyon onayının ardından yeni sahiplerine kavuşacak.

Abone ol

Kara para aklama ve çeşitli mali suçlamalarla yargılanan sosyal medya fenomenleri Dilan Polat ve eşi Engin Polat’a ait lüks araçlar, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından açık artırmayla satışa çıkarılıyor. Çiftin sahibi olduğu Milda Gayrimenkul Otomotiv Anonim Şirketi’nin mülkiyetinde bulunan araçlar için ihale tarihi de netleşti.

TMSF SATIŞ SÜRECİNİ BAŞLATTI

Yargı süreci devam ederken, TMSF tarafından kayyım olarak atanan yetkililer, Milda Gayrimenkul bünyesindeki araçları değerlendirme altına aldı. TMSF, bu varlıkların kamuya kazandırılması amacıyla, satış sürecini açık ihale yöntemiyle yürütme kararı aldı. İhaleye konu olan araçların marka, model ve teknik bilgileri TMSF'nin internet sitesinden paylaşıldı.

ARAÇLAR GÜVENLİK ALTINDA KORUNUYOR

Ekonomim'de yer alan habere göre; lüks araçlar, TMSF tarafından belirlenen özel bir otoparkta 24 saat boyunca güvenlik kameralarıyla gözetim altında tutuluyor. Satışa çıkarılacak araçlar, TMSF'nin yönettiği süreç kapsamında titizlikle muhafaza ediliyor. Bu süre zarfında araçların bakım ve değerleme işlemleri de bağımsız kuruluşlar aracılığıyla gerçekleştirildi.

DEĞERLEME UZMANLARINDAN RAYİÇ BEDEL BELİRLENDİ

İhale sürecinde şeffaflığın sağlanması amacıyla, araçların rayiç bedelleri bağımsız bir değerleme kuruluşu tarafından belirlendi. Bu bedeller, ihalede “muhammen bedel” olarak ilan edildi. Katılımcıların vereceği teklifler, bu bedeller üzerinden değerlendirilecek.

İHALE İKİ AŞAMALI OLACAK

22 Nisan 2025 tarihinde saat 10:00’da, TMSF'nin İstanbul’daki merkez binasında gerçekleşecek ihale, iki aşamalı bir süreçle ilerleyecek. İlk aşamada, katılımcılar kapalı zarf usulüyle tekliflerini komisyona sunacak. En yüksek teklifin muhammen bedelin üzerinde olması durumunda, ikinci aşamaya geçilecek ve teklifler açık artırma usulüyle yarışacak.