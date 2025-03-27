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Ümit Özdağ açlık grevine başlayacak! 65 gündür cezaevinde

Ümit Özdağ açlık grevine başlayacak! 65 gündür cezaevinde

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ı ziyaret eden Mustafa Sarıgül, Özdağ’ın bayramdan sonra açlık grevine başlayacağını duyurdu.

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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 22 Ocak’ta “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek” suçlamasıyla tutuklanarak Silivri Cezaevi’ne konulmuştu.

Tutuklu bulunan Özdağ’ı cezaevinde ziyaret eden Cumhuriyet Halk Partisi Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, Özdağ’ın Ramazan Bayramı sonrasında açlık grevine başlayacağını duyurdu.

Sarıgül, Özdağ’ın kendisine şu ifadeleri kullandığını belirtti:

“65 gün oldu. Benim iddianamem niye hazır değil? Ben niye buradayım? Suç güçlü bir şüphe diyorlar, ama böyle bir cezanın hukukta yeri yok. Artık tahammül edemiyorum. Bugünden itibaren kantinden yemek almayacağım, sadece orucumu tutacağım. Ama bu böyle giderse bayramdan sonra açlık grevine başlayacağım. Yasaları artık vücudumla protesto edeceğim.”

Ziyaretin kendisini derinden etkilediğini belirten Sarıgül, “Ümit Hocam'la üç hafta önce görüştüğümde daha moralliydi. Ancak şimdi son derece üzgün ve yorgun bir haldeydi. Moral vermeye çalıştım ama 65 gündür iddianamesinin yazılmaması hocamızı alabildiğine üzmüş vaziyette” dedi.

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