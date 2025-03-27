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Fenomen iki dizi final kararı aldı! Bu tarihlerde ekranlara veda edecekler

Fenomen iki dizi final kararı aldı! Bu tarihlerde ekranlara veda edecekler

Ekranların sevilen dizilerinden olan İnci Taneleri ve Kızıl Goncalar ekranlara veda ediyor...

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Ekranların iki rekortmen dizisinden beklenmeyen final kararı geldi. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Yılmaz Erdoğan'ın yıllar sonra televizyon ekranlarına dönüşünü sağlayan İnci Taneleri ile Özgü Namal ve Özcan Deniz'i ekranlarda buluşan Kızıl Goncalar ekranlara veda edecek.

Kanal D ekranlarında yayımlanan İnci Taneleri 15 Mayıs'ta ekranlara gelecek olacak 45. bölümüyle ekranlara veda edecek.

Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç ve Kubilay Aka'nın başrolde yer aldığı dizi 2024 yılının başında izleyicisi ile buluşmaya başlamıştı. 

RTÜK tarafından üç hafta yayın durdurma cezası uygulanan Kızıl Goncalar ise 21 Nisan'da ekranlara gelecek olan 43. bölümüyle ekranlara veda edecek. 

Mert Yazıcıoğlu'nun "Cüneyd" karakteri ile akıllara kazınmasını sağlayan dizide Özgü Namal ve Özcan Deniz'e Hazal Türesan, Şerif Erol, Erkan Avcı, Mert Turak, Selen Öztürk gibi isimler eşlik ediyor.

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