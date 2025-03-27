BIST 9.650
DOLAR 38,01
EURO 41,17
ALTIN 3.700,64
HABER /  SPOR

Trendyol Süper Lig'de 29. hafta mücadelesi yarın başlayacak: İşte haftanın programı

Trendyol Süper Lig'de 29. hafta mücadelesi yarın başlayacak: İşte haftanın programı

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında perde yarın yapılacak 4 maçla açılacak. Beşiktaş-Galatasaray derbisi, 29 Mart Cumartesi günü oynanacak.

Abone ol

Tüpraş Stadı'nda oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisi, 29 Mart Cumartesi günü saat 20.30'da başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 29. haftanın maç programı şöyle:

Yarın:

16.00 Bellona Kayserispor-Atakaş Hatayspor (RHG Enertürk Enerji)

16.00 Onvo Antalyaspor-Corendon Alanyaspor (Corendon Airlines Park Antalya)

20.30 TÜMOSAN Konyaspor-Gaziantep FK (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

20.30 Sipay Bodrum FK-Fenerbahçe (Grey Beton Bodrum)

29 Mart Cumartesi:

13.30 Net Global Sivasspor-Adana Demirspor (BG Grup 4 Eylül)

16.00 Reeder Samsunspor-Kasımpaşa (Samsun Yeni 19 Mayıs)

16.00 Trabzonspor-Göztepe (Papara Park)

20.30 Beşiktaş-Galatasaray (Tüpraş)

31 Mart Pazartesi:

20.00 ikas Eyüpspor-RAMS Başakşehir (Recep Tayyip Erdoğan)

ÖNCEKİ HABERLER
Devlet Bahçeli mesaisine ne zaman başlıyor tarih belli oldu
Devlet Bahçeli mesaisine ne zaman başlıyor tarih belli oldu
Dursun Özbek'ten Serdal Adalı'ya destek
Dursun Özbek'ten Serdal Adalı'ya destek
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de
Yolcu taşımacılığında yeni dönem! TBMM'de kabul edildi, yasalaştı
Yolcu taşımacılığında yeni dönem! TBMM'de kabul edildi, yasalaştı
Avcılar'da eski eşini ve kayınvalidesini öldüren kişi intihar etti
Avcılar'da eski eşini ve kayınvalidesini öldüren kişi intihar etti
Elazığ'da silahlı saldırı: 1 ölü 1 yaralı
Elazığ'da silahlı saldırı: 1 ölü 1 yaralı
Uludağ'da otel yangını 2 can kaybı var şampiyon kayakçıdan acı haber
Uludağ'da otel yangını 2 can kaybı var şampiyon kayakçıdan acı haber
Emekli bayram ikramiyesi Meclis'te kabul edilerek yasalaştı
Emekli bayram ikramiyesi Meclis'te kabul edilerek yasalaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kadir Gecesi mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kadir Gecesi mesajı
Kartalkaya’daki otel yangınında 3 kişi daha tutuklandı
Kartalkaya’daki otel yangınında 3 kişi daha tutuklandı
Bakan Yumaklı: Türkiye Yüzyılı bereketin yüzyılı olacak
Bakan Yumaklı: Türkiye Yüzyılı bereketin yüzyılı olacak
Bakan Fidan, ABD'de SETA Yuvarlak Masa Toplantısı'na iştirak etti
Bakan Fidan, ABD'de SETA Yuvarlak Masa Toplantısı'na iştirak etti