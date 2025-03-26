Bakan Yumaklı: Türkiye Yüzyılı bereketin yüzyılı olacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Türkiye tarımsal hasılada Avrupa'da birincidir. Dünyada da ilk 10 ülke arasındadır. Bu başarıda 86 milyon vatandaşının her birinin gayreti, emeği ve alın teri vardır" dedi.

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Hakkari'deki programları kapsamında Valiliği ziyaret eden Yumaklı, Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik'ten kentteki yatırım ve hizmetlerle ilgili bilgi aldı.

Ardından öğretmenevinde düzenlenen "Geleneksel İftar Programı"na katılan Yumaklı, vatandaşların Kadir Gecesi'ni tebrik etti.

Hakkari'nin havası, suyu, insanı, doğasıyla mükemmel bir şehir olduğunu belirten Yumaklı, "Üzerlerimize düşen tüm vazifeleri yerine getirmek gibi bir yükümlülüğümüz var. Bin yıllık kardeşliğimizden aldığımız güçle omuz omuza vereceğiz. Geriye bakmıyoruz. İleriye doğru en iyisini yapmaya hep birlikte gayret edeceğiz. Elbette inançlarımız, bizleri biz yapan değerlerimiz var. Derin tarihi bağlar bizleri birbirimizle öyle kuvvetli, sımsıkı sarmış ki gücümüzü bundan alıyoruz." dedi.

Güneyinden kuzeyine, doğusundan batısına bu memleketin her bir karış toprağına hizmet etmeye, hizmetkar olmaya geldiklerini ifade eden Yumaklı, şunları kaydetti:

"Terörün geçtiğimiz süre içinde sosyal ve siyasi tüm dayanaklarını yitirdiğini artık hepimiz görüyoruz. Herkesin 'yeter' dediği andan itibaren terörsüz bir Türkiye'nin tüm unsurları gerçekleşmiş durumda. Bu bir dönüm noktası. Bunun devamı Hakkari'nin, bölgenin, Türkiye'nin tüm illerinin olması gerektiği gibi hizmet almasıdır. Yani neden bugün Hakkari içme suyu problemi yaşasın? 24 saatte 6-8 saat suyu niye alsın? İşte tüm bunlara engel olan her türlü unsur ortadan kalktığına, terörsüz Türkiye hedefi herkesin kafasında, gönlünde bir umut olarak oluştuğuna göre bundan sonrası artık hizmet etmekle alakalı görevlerimizi yerine getirmemiz gerekir."

"Bu tür davranışta bulunanları da lanetliyorum"

Tarım ve Orman Bakanlığı olarak bundan sonraki tüm hedef ve de gayretlerle oluşturdukları yol haritasını hızlıca hayata geçireceklerini aktaran Yumaklı, şöyle devam etti:

"Türkiye'yi karıştırmak için illaki fırsat kollayanlar olacak ancak onun karşısında sadece birliğimiz, beraberliğimiz ve kardeşliğimiz duracak. Buna en içten duygularla inanıyorum. Bunu niye söyledim? Son 5 gündür Türkiye'de aslında bir partinin iç işleriyle ilgili bir konuyu tüm Türkiye'ye mal etme çabalarını görüyoruz. Sokaklarda kendi partilerinin konularını tüm Türkiye'ye bir fatura olarak yansıtmak isteyenleri görüyoruz. Şikayet eden, şikayet edilen, yargı makamlarına bilgiyi, belgeyi veren aynı partiden ama bunun faturasını 'artık yeter' dediğimiz bir ortamda sokaklarda tüm Türkiye'ye ödetme isteği. Hiç kimse kusura bakmasın. O günler geçti. Herkes kendi derdiyle meşgul olsun. Memlekete, bu millete hizmet etme yolunda hiçbir engel görmek istemiyoruz. Bu tür provokasyonların Türkiye'de artık geride kaldığını buradan ilan etmek istiyorum. Ne olursa olsun, hangi konuda farklı fikirde olursanız olun ama 7-24 gecesini gündüzüne, bu memlekete, bu milletin insanına hizmet için sarf eden kendisiyle ve biz ekibiyle beraber hiç durmadan, dinlenmeden 'yola devam' diyen bir Cumhurbaşkanının ailesine küfür ettirecek kadar olayı basitleştirmek, bayağılaştırmak hiç kimsenin haddi de değil. Bundan sonraki dönem için söylüyorum. Artık bu konulara Türkiye'nin karnı tok. Bu tür davranışta bulunanları da lanetliyorum. Onları vatandaşımızın yüce gönlüne havale ediyorum."

"Türkiye Yüzyılı bereketin yüzyılı olacak"

Türkiye Yüzyılı hedefinin 86 milyonun ortak hedefi olduğunu dile getiren Yumaklı, "Bakanlığımla ilgili şöyle bir şeyi söylüyor, bunu da taahhüt ediyorum. İnşallah Türkiye Yüzyılı, bereketin yüzyılı olacak. Geride bıraktığımız 22 yıllık süreçte birçok konuda sizlerin gayretleriyle Türkiye'nin geldiği yer var. Söylemekten geri durmayalım, tekrar etmekten bıkmayalım. Türkiye tarımsal hasılada Avrupa'da birincidir. Dünyada da ilk 10 ülke arasındadır. Bu başarıda 86 milyon vatandaşının her birinin gayreti, emeği ve alın teri vardır." ifadelerini kullandı.

Bakanlıklarının Hakkari'ye son 22 yılda yaklaşık 20 milyar liralık tarımsal yatırım ve destekleme yaptığını ifade eden Yumaklı, şöyle konuştu:

"Üretim planlamasını duydunuz. Üretim planlaması sadece ülkemiz için değil Hakkari'miz için de son derece önemli bir yenilik. Çünkü neyi nasıl yapacağınızı planlayacaksınız. Yine besicilikte üretim planlamasına aldığımız 19 ilden biri de Hakkari. Bu anlamda besi materyali yetiştiriciliği, özellikle hayvancılıkla ilgilenen ve ilgilenmeyi düşünen kardeşlerim için söylüyorum. Bu alanda iş yapacak olanlara ekstra teşvik ve hibe programlarını uygulayacağız. Bunları açıkladık. Hakkari'deki mera alanlarının ıslahı için halihazırda arkadaşlarım 8 proje yürütüyor. Hakkari'ye sadece bu yıl için kırsal kalkınma projelerine ayırdığımız rakam 110 milyon lira. Bunların her birini kuruşu kuruşuna Hakkari'ye harcayacağız. Kat be kat faydasını, değerini de inşallah Hakkari'mizde göreceğiz. Hakkari'de 12 ürün coğrafi işaret tescili almış. Şemdinli balının da coğrafi işaretiyle ilgili başvuru süreci devam ediyor."

Hakkari'de 2025 Yatırım Programı kapsamında 21 milyar lira maliyetli 47 işin bulunduğunu anlatan Yumaklı, "İlk etapta çok hızlıca başlamak üzere 620 milyonluk ödenek ayrılmış durumda. Dilimli Barajı'nın birinci kısım sulama işini bu yıl başlatıyoruz. Hakkari Barajı ile Otluca Arıtma Tesisi Projemizi yatırım programını aldık. Otluca yeraltı depolamasının bu yıl ihalesini yapacağız. Hepinizin malumu Bağışlı Göleti'nin yapımını, Yüksekova Büyük Çiftlik beldesinin ana dere taşkın kontrol işini de bu yıl tamamlayacağız." şeklinde konuştu.

"Zaman hizmet ve gayret etme zamanı"

Ülkeye ve Hakkari'ye hizmet etmenin gururunu yaşadıklarını söyleyen Yumaklı, "Bunu da açıkça, göğsümüzü gere gere söylüyoruz. Ancak sizlerden bir tek istirhamımız var. O da bize destek olun, dua edin. Bu, bizim için en büyük ödül olacak. Yapılan hizmetlerin sonuçlarını aldıkça hem sizler gurur duyun hem memleketin gelişmesini hep birlikte takip edelim hem de bizler işimizi yapmanın gönül rahatlığını hissetmiş olalım. Milletimizin ferasetine ve sağduyusuna inandığımı, geçmişteki kötü olayların yaşanması için hiçbir sebep kalmadığını, zamanın hizmet ve gayret etme zamanı olduğunu ifade etmek istiyorum." diye konuştu.

"Hakkari'mizin yarınları çok güzel olacak"

Vali Çelik ise kentteki yatırım ve hizmetlerinde dolayı Bakan Yumaklı'ya teşekkür ederek, "Bugün üç bakanımızı ilimizde ağırladık. Hakkari huzurun, istihdamın, tarımın, sporun, sağlığın ama en önemlisi de iyiliğin başkenti olma konusundaki iradeyi üç bakanımızda net olarak hissettik. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Hakkari'mizin yarınları çok güzel olacak." dedi.

Programa, Devlet Su İşleri Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, DSİ 17. Bölge Müdürü Cihan Aksoy, AK Parti İl Başkanı Zeydin Kaya, Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Asım Şen, kanaat önderleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, bazı parti temsilcileri ve muhtarlar katıldı.