Yolcu taşımacılığında yeni dönem! TBMM'de kabul edildi, yasalaştı

TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşan kanun teklifi ile birlikte; biletsiz yolcu taşıyanlar ile sözleşmesiz taşımacılık yapanlara 8 bin 500 liradan 85 bin liraya, yetki belgesi almadan acente ve taşıma işleri komisyonculuğu yapanlara 25 bin liradan 250 bin liraya kadar idari para cezası uygulanacak.

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Emekli bayram ikramiyesinin 4 bin liraya yükseltilmesi ile doğum yardımına ilişkin düzenlemeleri de içeren Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

TAŞIMA FAALİYETİNİN ENGELLENMESİNE 250 BİN LİRAYA KADAR CEZA

Kanunla, Karayolları Taşıma Kanunu'ndaki idari para cezaları yükseltiliyor.

Buna göre, yetki belgesi almadan veya yetki belgesi aldığı halde yetki belgesi kapsamına uygun olmayan faaliyetlerde bulunan taşımacılara, acentelik ve taşıma komisyonculuğu ile nakliyat ambarı ve kargo işletmeciliği yapanlara 17 bin liradan 170 bin liraya kadar para cezası verilecek.

Yetki belgesi olduğu halde taşıtını yetki belgesine kaydettirmeden kullananlara, yetki belgesinin haricinde ilgili yerlerden izin almadan tehlikeli yük taşıyanlara, taşıma hizmetini yapmaktan kaçınan taşımacılara 8 bin 500 liradan 85 bin liraya kadar idari para cezası kesilecek.

Bir taşımacının, diğer bir taşımacının taşıma faaliyetini engellemesi halinde ise 25 bin liradan 250 bin liraya kadar para cezası uygulanacak.

BİLETSİZ YOLCU TAŞIYANLAR VE SÖZLEŞMESİZ TAŞIMACILIK YAPANLAR İÇİN PARA CEZASI

Biletsiz yolcu taşıyanlar ile sözleşmesiz taşımacılık yapanlar 8 bin 500 liradan 85 bin liraya kadar para cezasına çarptırılacak.

Yolcu ve eşyaların güvenlik içinde taşınmasını ihlal eden taşımacılara, taşımacının aldığı güvenlik önlemlerini uygulamayan yolcu ve göndericilere 5 bin liradan 50 bin liraya kadar para cezası verilecek. Ayrıca çevrenin korunmasına aykırı davranan taşımacılara da aynı miktarda ceza uygulanacak.