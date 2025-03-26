Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) eski Genel Başkanı merhum Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, sosyal medya hesabından CHP'li yöneticileri sert bir şekilde eleştirdi.

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CHP eski Genel Başkanı merhum Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yabancı bir haber ajansına verdiği röportajda, Türkiye'yi şikayet etmesini sert bir şekilde eleştirdi.

"TEHLİKENİN UCUNDAN DÖNMÜŞÜZ"

Baykal, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye gerçek gündeminde, dünyada söz sahibi ülke olma yolunda hızla ilerlerken ana muhalefet, kapı kapı gezip dünyaya şikayet edecekmiş Türkiye'yi. Bunun bir örneği daha var mı acaba? ‘Hırsızlığımızı yakalayıp ceza verdiler' diye mi şikayet edecek? 'Diploma usulsüzmüş, kabul etmediler siz söyleyin kabul etsinler' mi diyecek? Allah'tan genel değil yerel seçimde geldiler de yaşatacaklarını millet gördü, canını kurtarmaya çalışıyor. Kral zannettiler kendilerini ve gücü ellerine geçirseler neler yapacaklarını film fragmanı gibi izledik şaşkınlıkla, nefret dolu ne ararsan var o fragmanda, zor oldu ama tehlikenin ucundan dönmüşüz."