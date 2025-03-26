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Danimarka kadınları zorunlu olarak askere almaya başlayacak

Danimarka kadınları zorunlu olarak askere almaya başlayacak

Danimarka Savunma Bakanlığı, 2026 itibarıyla kadınların da zorunlu askerlik hizmetine dahil edileceğini açıkladı.

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Danimarka'da kadınlar, yalnızca gönüllü olarak askere gidebiliyordu. 18 yaş üstü erkekler içinse askerlik zorunluydu.

Danimarka, ilk defa kadınları zorunlu askerliğe dahil etmeyi ve askerlik süresini uzatmayı planladığını açıkladı.

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, “Savaş istediğimiz için değil, savaştan korunmak istediğimiz için silahlanıyoruz” dedi.

Danimarka hükümeti, önümüzdeki 5 yılda savunma bütçesini 6 milyar dolar artırarak NATO’nun harcama hedeflerine de ulaşmak istediğini duyurdu.

"Tam cinsiyet eşitliği sağlanacak"

Avrupa’da askeri harcamalar, Rusya’nın 24 Şubat 2022’de Ukrayna’yı işgale başlamasının ardından arttı.

Çarşamba günü yeni planlarını açıklayan Danimarka Başbakanı Frederiksen, bunun 'tam bir cinsiyet eşitliği sağlayacağını' da ekledi.

Askerlik süresi 11 aya çıkıyor

Norveç ve İsveç’in ardından Danimarka, bunu yapan üçüncü Avrupa ülkesi olacak.

Geçtiğimiz yıl askere giden 4 bin 700 kişinin yaklaşık çeyreği kadındı.

Mevcut koşullarda 4 ay olan askerlik süresiyse erkekler ve kadınlar için 11 aya çıkarılacak.

Yaklaşık 6 milyon nüfuslu ülkede, 9 bini profesyonel 20 bin asker bulunuyor.

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