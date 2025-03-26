BIST 9.650
DOLAR 37,99
EURO 40,90
ALTIN 3.688,87
HABER /  GÜNCEL

Emniyet Genel Müdürlüğü, gözaltındakiler ile ilgili iddiayı yalanladı

Emniyet Genel Müdürlüğü, gözaltındakiler ile ilgili iddiayı yalanladı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, 'gözaltına alınanlara kötü muamele yapıldığı' iddiasının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Abone ol

EGM'den yapılan açıklamada, Türk polis teşkilatının, yasa dışı eylemlere karşı görevini büyük bir özveri, sabır ve sağduyuyla yerine getirdiği belirtildi.

"AŞAĞILIK BİR YALAN"

Gösteri ve eylemlerde gözaltına alınan kişilerle ilgili işlemlerin yasal mevzuat çerçevesinde titizlik ve hassasiyetle yürütüldüğü kaydedilen açıklamada, şu ifadeye yer verildi:

"Bazı sosyal medya hesaplarından kasıtlı olarak gözaltına alınanlarla ilgili 'kötü muamele' yapıldığı paylaşımları yapılmaktadır. Bu aşağılık bir yalandır. Polisimize yapılan bu iftirayı atan ve yayanlarla ilgili olarak yasal işlemler başlatılmıştır."

ÖNCEKİ HABERLER
İBB soruşturmasında yeni gelişme: CHP'li 2 ismin dosyası ayrıldı
İBB soruşturmasında yeni gelişme: CHP'li 2 ismin dosyası ayrıldı
ABD'den açıklama geldi: Türkiye'den destek istedik!
ABD'den açıklama geldi: Türkiye'den destek istedik!
Bank of America altın fiyat tahminini yükseltti
Bank of America altın fiyat tahminini yükseltti
Galatasaray derbisi öncesi kriz! Beşiktaş'tan TFF'ye istifa çağrısı
Galatasaray derbisi öncesi kriz! Beşiktaş'tan TFF'ye istifa çağrısı
Hüseyin Yücel'den çağrı! 'Sahaya çıkma Beşiktaş'
Hüseyin Yücel'den çağrı! 'Sahaya çıkma Beşiktaş'
Merkez Bankası: Gereken tüm adımları attık
Merkez Bankası: Gereken tüm adımları attık
MÜSİAD'dan muhalefetin boykot çağrısına ilişkin açıklama
MÜSİAD'dan muhalefetin boykot çağrısına ilişkin açıklama
Devlet Bahçeli’den Saraçhane tepkisi: Türkiye'yi can pahasına savunacağız
Devlet Bahçeli’den Saraçhane tepkisi: Türkiye'yi can pahasına savunacağız
İBB Başkan Vekilliğine Meclis Üyesi Nuri Aslan seçildi
İBB Başkan Vekilliğine Meclis Üyesi Nuri Aslan seçildi
Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu
Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu
ABD'li dev enerji şirketi Chevron rotayı Girit'in güneyine çevirdi
ABD'li dev enerji şirketi Chevron rotayı Girit'in güneyine çevirdi
Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi yangın nedeniyle tahliye edildi
Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi yangın nedeniyle tahliye edildi