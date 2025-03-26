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ABD'li dev enerji şirketi Chevron rotayı Girit'in güneyine çevirdi

ABD'li dev enerji şirketi Chevron rotayı Girit'in güneyine çevirdi

Yunanistan Çevre ve Enerji Bakanlığı, ABD merkezli enerji şirketi Chevron'un Girit'in güneyinde hidrokarbon arama isteğini olumlu karşıladığını duyurdu.

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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Chevron, Girit'in güneyinde hidrokarbon araştırması yapma niyetini ortaya koydu.

Bakanlığın ise Chevron'un Girit'in güneyindeki sözde iki blok için talebini olumlu karşıladığı belirtildi.

Bakanlığın bölgeyi net olarak tanımlayan, yapılacak sözleşme türünü belirleyen ve uluslararası ihale açılmasına yönelik kararı alacağı belirtilen açıklamada, Chevron'un daha önce de Mora Yarımadası'nın güneyinde çalışmak için niyetini ortaya koyduğu ifade edildi.

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