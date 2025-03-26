BIST 9.688
DOLAR 38,01
EURO 41,00
ALTIN 3.692,74
HABER /  DÜNYA

Dev kargo uçağı pistten çıkıp kar yığınlarına saplandı

Rusya'da An-12 kargo uçağı iniş sırasında pistten çıktı. Kar yığınlarına saplanan uçakta bulunan 8 mürettebat, kazayı yara almadan atlattı. Uçağın pistten çıkma anı güvenlik kameralarınca görüntülendi.

Abone ol

Rusya'da Atran Havayolları'na ait An-12 tipi kargo uçağı, Sabetta-Novy Urengoy seferini gerçekleştirirken iniş sırasında sol iniş takımı kırılarak pistten çıktı.

Uçakta bulunan 8 mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğu ve herhangi bir yaralanma olmadığı bildirildi. Ural Ulaştırma Savcılığı, olayla ilgili inceleme başlattı.

Uçağın pistten çıktığı anlar güvenlik kameralarınca görüntülendi.

ÖNCEKİ HABERLER
İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu: Türk milletinin sabır taşı çatladığında gök yarılır
İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu: Türk milletinin sabır taşı çatladığında gök yarılır
Mansur Yavaş’tan Ekrem İmamoğlu’na ziyaret! Kılıçdaroğlu da yolda
Mansur Yavaş’tan Ekrem İmamoğlu’na ziyaret! Kılıçdaroğlu da yolda
Erdoğan: Heybedeki büyük turplar henüz dökülmedi
Erdoğan: Heybedeki büyük turplar henüz dökülmedi
Zelenskiy, Rusya'nın "gerçek" barışı sağlamak istemediğini savundu
Zelenskiy, Rusya'nın "gerçek" barışı sağlamak istemediğini savundu
İspanya Dışişleri Bakanı Albares, Filistinli yönetmen Ballal'a saldırıyı kınadı
İspanya Dışişleri Bakanı Albares, Filistinli yönetmen Ballal'a saldırıyı kınadı
Aston Villa, milli futbolcu Arda Güler'i takibe aldı
Aston Villa, milli futbolcu Arda Güler'i takibe aldı
Ekrem İmamoğlu'ndan çok sert tepki: Burnundan fitil fitil getireceğim
Ekrem İmamoğlu'ndan çok sert tepki: Burnundan fitil fitil getireceğim
Rekabet Kurulu Opet Petrolcülük hakkında soruşturma açtı
Rekabet Kurulu Opet Petrolcülük hakkında soruşturma açtı
Tunç'tan İmralı açıklaması! Öcalan'ın ailesi başvuru yaptı, değerlendiriliyor
Tunç'tan İmralı açıklaması! Öcalan'ın ailesi başvuru yaptı, değerlendiriliyor
Gözaltına alınmıştı! Gelendost Belediye Başkanı Mustafa Özmen tutuklandı
Gözaltına alınmıştı! Gelendost Belediye Başkanı Mustafa Özmen tutuklandı
Kartalkaya'daki otel yangını faciasında yeni gelişme! 9 kişi daha gözaltına alındı
Kartalkaya'daki otel yangını faciasında yeni gelişme! 9 kişi daha gözaltına alındı
Hüseyin Kocabıyık AK Parti'den ihraç edildi
Hüseyin Kocabıyık AK Parti'den ihraç edildi