BIST 9.611
DOLAR 38,01
EURO 41,07
ALTIN 3.695,56
HABER /  DÜNYA

Zelenskiy, Rusya'nın "gerçek" barışı sağlamak istemediğini savundu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Zelenskiy, Rusya'nın "gerçek" barışı sağlamak istemediğini savundu

 Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun bu gece ülkesine insansız hava araçlarıyla (İHA) yoğun saldırı düzenlediğini belirterek, Rusya'nın gerçek barışı sağlama niyeti olmadığını ifade etti.

Abone ol

Zelenskiy, sosyal paylaşım hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Rus ordusunun bu gece Ukrayna'ya 117 adet İHA ile saldırı düzenlediğini bildirdi.

Saldırının Sumi, Çerkası, Zaporijya, Harkiv, Donetsk ve Dnipropetrovsk bölgelerindeki sivil altyapıları hedef aldığını belirten Zelenskiy, Rusya'nın savaşı uzatmaya çalıştığını ileri sürdü.

Zelenskiy, ülkesine yönelik Rus saldırılarının önlenmesi için ABD'nin Rusya'ya baskı yapması ve daha fazla yaptırım uygulaması gerektiğini savundu.

Rusya'nın gerçek bir barışı sağlamak istemediğini vurgulayan Zelenskiy şu ifadeleri kullandı:

"Ateşkes görüşmelerinden sonra böylesine büyük çaplı saldırılar düzenlemek, Moskova'nın gerçek bir barış sağlama niyeti olmadığını tüm dünyaya açık bir şekilde göstermek anlamına gelir."

ABD'nin 11 Mart'tan itibaren ateşkesi önerdiğini ifade eden Zelenskiy, Rusya'nın ise buna rağmen saldırıları sürdürdüğünü vurguladı.

ÖNCEKİ HABERLER
İspanya Dışişleri Bakanı Albares, Filistinli yönetmen Ballal'a saldırıyı kınadı
İspanya Dışişleri Bakanı Albares, Filistinli yönetmen Ballal'a saldırıyı kınadı
Aston Villa, milli futbolcu Arda Güler'i takibe aldı
Aston Villa, milli futbolcu Arda Güler'i takibe aldı
Ekrem İmamoğlu'ndan çok sert tepki: Burnundan fitil fitil getireceğim
Ekrem İmamoğlu'ndan çok sert tepki: Burnundan fitil fitil getireceğim
Rekabet Kurulu Opet Petrolcülük hakkında soruşturma açtı
Rekabet Kurulu Opet Petrolcülük hakkında soruşturma açtı
Tunç'tan İmralı açıklaması! Öcalan'ın ailesi başvuru yaptı, değerlendiriliyor
Tunç'tan İmralı açıklaması! Öcalan'ın ailesi başvuru yaptı, değerlendiriliyor
Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde yangın! Hastalar tahliye ediliyor
Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde yangın! Hastalar tahliye ediliyor
Gözaltına alınmıştı! Gelendost Belediye Başkanı Mustafa Özmen tutuklandı
Gözaltına alınmıştı! Gelendost Belediye Başkanı Mustafa Özmen tutuklandı
Kartalkaya'daki otel yangını faciasında yeni gelişme! 9 kişi daha gözaltına alındı
Kartalkaya'daki otel yangını faciasında yeni gelişme! 9 kişi daha gözaltına alındı
Hüseyin Kocabıyık AK Parti'den ihraç edildi
Hüseyin Kocabıyık AK Parti'den ihraç edildi
Emine Erdoğan'dan Kadir Gecesi mesajı
Emine Erdoğan'dan Kadir Gecesi mesajı
Elektriğe zam gelecek mi? Bakan Alparslan Bayraktar'dan açıklama
Elektriğe zam gelecek mi? Bakan Alparslan Bayraktar'dan açıklama
16 ilaç geri ödeme listesine dahil edildi: Resmi Gazete’de yayımlandı
16 ilaç geri ödeme listesine dahil edildi: Resmi Gazete’de yayımlandı