Zelenskiy, Rusya'nın "gerçek" barışı sağlamak istemediğini savundu

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun bu gece ülkesine insansız hava araçlarıyla (İHA) yoğun saldırı düzenlediğini belirterek, Rusya'nın gerçek barışı sağlama niyeti olmadığını ifade etti.

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Zelenskiy, sosyal paylaşım hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Rus ordusunun bu gece Ukrayna'ya 117 adet İHA ile saldırı düzenlediğini bildirdi.

Saldırının Sumi, Çerkası, Zaporijya, Harkiv, Donetsk ve Dnipropetrovsk bölgelerindeki sivil altyapıları hedef aldığını belirten Zelenskiy, Rusya'nın savaşı uzatmaya çalıştığını ileri sürdü.

Zelenskiy, ülkesine yönelik Rus saldırılarının önlenmesi için ABD'nin Rusya'ya baskı yapması ve daha fazla yaptırım uygulaması gerektiğini savundu.

Rusya'nın gerçek bir barışı sağlamak istemediğini vurgulayan Zelenskiy şu ifadeleri kullandı:

"Ateşkes görüşmelerinden sonra böylesine büyük çaplı saldırılar düzenlemek, Moskova'nın gerçek bir barış sağlama niyeti olmadığını tüm dünyaya açık bir şekilde göstermek anlamına gelir."

ABD'nin 11 Mart'tan itibaren ateşkesi önerdiğini ifade eden Zelenskiy, Rusya'nın ise buna rağmen saldırıları sürdürdüğünü vurguladı.