Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney adliyede ifade verdi

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, CHP İstanbul İl Kongresi seçimlerine hile karıştırıldığı ve Siyasi Partiler Kanunu'na muhalefet edildiği iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında ifade verdi.Abone ol
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, CHP İstanbul İl Kongresi'nin son seçimlerinde, seçime hile karıştırıldığı ve Siyasi Partiler Kanunu'na muhalefet edildiği iddiasıyla başlatılan soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, ifade vermek üzere Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.
Savcılık katına çıkan Güney, Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nda 1 saat 15 dakika ifade verdi.
Güney, ifadesinin alınmasının ardından adliyeden ayrıldı.
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