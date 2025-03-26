Anadolu Grubu’nda değişim: Tuncay Özilhan görevi bırakıyor

Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, 17 yıllık görev süresinin ardından Haziran ayında başkanlığı bırakıyor. Yerine Yönetim Kurulu Başkan Vekili Kamil Süleyman Yazıcı'nın geçmesi bekleniyor. 100 bin kişilik istihdam kapasitesi ve 563,8 milyar TL'lik cirosuyla Türkiye'nin en büyük gruplarından biri olan Anadolu Grubu'nda bu değişim, 75 yıllık köklü bir ortaklığın yeni bir sayfasını açacak.

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Anadolu Grubu’nda önemli bir bayrak değişimi yaşanıyor. Grubun Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan’ın, yaklaşık 17 yıldır sürdürdüğü görevinden Haziran ayında ayrılacağı öğrenildi. Özilhan’ın yerine, Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yapan Kamil Süleyman Yazıcı’nın gelmesi bekleniyor.

Tuncay Özilhan, 2007 yılından bu yana Anadolu Grubu’nun Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı yürütüyor. Aynı zamanda Anadolu Efes Spor Kulübü’nün de başında bulunan Özilhan, hem iş dünyasında hem de spor camiasında etkin rol üstlenen isimler arasında yer alıyor.

563,8 MİLYAR TL CİROYLA 100 BİN KİŞİYE İSTİHDAM

Anadolu Grubu, bira, meşrubat, perakende, tarım, otomotiv, kırtasiye, enerji ve sağlık olmak üzere sekiz sektörde faaliyet gösteriyor. Grup, 20 ülkede 80’i aşkın şirket, yaklaşık 100 üretim tesisi ve 6 Ar-Ge merkeziyle faaliyet gösterirken, toplamda 100 bin kişilik istihdam kapasitesiyle Türkiye’nin en büyük gruplarından biri konumunda.

Grubun 2024 yılı konsolide satışları ise 563,8 milyar TL olarak gerçekleşti. Özilhan’ın liderliğinde önemli bir büyüme sürecinden geçen Anadolu Grubu, global ölçekte rekabet eden güçlü bir yapıya dönüştü.

75 YILLIK BİR ORTAKLIĞIN MİRASI

Anadolu Grubu’nun temelleri, 1949 yılında İstanbul Tarlabaşı’nda bir bakkal dükkânı işleten İzzet Özilhan ile askerliğini yapmak üzere Aksaray’dan İstanbul’a gelen Kamil Yazıcı’nın tesadüfen başlayan dostluğuna dayanıyor. 1950 yılında başlayan ortaklık, bugün sekiz sektörde faaliyet gösteren, 20 ülkede varlık gösteren ve yüz binlerce kişiye istihdam sağlayan küresel bir yapıya evrildi.

Haziran ayında yapılması planlanan devir teslim töreniyle birlikte, Anadolu Grubu’nun liderliğinin Yazıcı ailesine geçmesiyle, grubun kurucu ortakları arasında 75 yıl önce atılan temeller bir kez daha vurgulanmış olacak.