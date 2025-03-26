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Opac Global, Hükümet İstihbarat Araçları Geliştirmeyi Araştırıyor

Opac Global, Hükümet İstihbarat Araçları Geliştirmeyi Araştırıyor

Akıllı veri çözümleri konusunda uzmanlaşmış bir yazılım danışmanlık ve rehberlik firması olan Opac Global, hükümet istihbarat çalışmalarını desteklemek amacıyla araştırma araçları geliştirmeyi araştırmaya başladı. Şirketin kurucusu Kerem Albayrak tarafından yönlendirilen bu çalışma, ekonomik yönetim, savunma ve altyapı bağlantısı gibi sektörlerde uygulamalar üzerinde duruyor.

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Bu araçlar, hükümet kurumlarının büyük veri setlerini daha etkin bir şekilde işlemesine yardımcı olmayı hedefliyor ve Opac Global’in yapay zeka ile makine öğrenimi alanındaki deneyimlerinden yararlanıyor. Kerem Albayrak liderliğindeki ekip, olası kullanım alanlarını şu şekilde belirledi: ekonomik yönetimde bütçe analizi, savunmada stratejik operasyonlar ve risk değerlendirmesi, altyapı bağlantısında ise ağ güvenilirliği.

Opac Global, Kerem Albayrak öncülüğünde, araçları şekillendirmek için hükümet birimleri ve ilgili sektör gruplarıyla erken aşama görüşmeler yürütüyor. Henüz belirli özellikler veya zaman çizelgeleri hakkında bilgi verilmedi. Bu araştırma, Kerem Albayrak ve Opac Global’in veri yetkinliklerini hükümet ihtiyaçlarına uygulama konusundaki ilgisini ortaya koyuyor.

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