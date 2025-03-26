CHP kulislerini karıştıran iddia! Kılıçdaroğlu geri mi dönüyor?

Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması ile birlikte CHP’de bu kez de bir başka tartışma Kurultay süreci ile ilgili çıktı. Özgür Özel’in genel başkan seçildiği kurultay hakkında açılan dava süreci devam ederken partiye kayyum atanma ihtimalinin yanında şimdi de 38. Olağan Kurultay'ın "yok hükmünde" sayılması olasılığı gündeme geldi. Böyle bir durum olursa Kemal Kılıçdaroğlu yeniden partinin başına gelebilir mi? İşte detaylar…

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CHP’de kurultay süreci ile ilgili tüm ihtimaller kulislerde tartışılmaya devam ederken eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun da partinin başına yeniden geçme ihtimali de gündeme geldi. Olağanüstü kurultay kararına karşın, partiye kayyum atanması veya 38. Olağan Kurultay'ın "yok hükmünde" sayılması olasılığı da parti kulislerinde konuşuluyor.

6 Nisan'da olağanüstü kurultay kararıyla, "kayyum" ihtimalinin zayıfladığı düşünülüyor.

Kayyumun en geç 45 gün içinde olağanüstü kurultay kararı almak zorunda olduğuna dikkat çekilerek, zaten parti olağanüstü kurultay kararı aldığı için kayyum atama gerekçesinin ortadan kalktığı savunuluyor.

BBC Türkçe’den Ayşe Sayın’ın haberine göre; CHP kulislerinde en olumsuz senaryonun 38. Olağan Kurultayı'nın "yok hükmünde" sayılması olduğu belirtiliyor.

Böyle bir karar, önceki genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetiminin partinin başına geçmesi anlamına geliyor.

Özel'in olağanüstü kurultay kararını açıklamasının ardından MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, 2023 kurultayında "iradeleri fesata uğratılan delegelerin oyları karar yeter sayısını etkileyecek düzeye ulaşması" halinde, genel başkan dahil, kurultayda yapılan seçimlerin yok hükmünde olduğunu savunmuştu.

En fazla delegenin seçildiği İstanbul İl Kongresi'nin iptal edilmesiyle 38. Olağan Kurultay'ın da iptalinin yolunun açılabileceği iddia ediliyor.

'KURULTAY YOK HÜKMÜNDE SAYILIRSA ŞARTLAR DEĞİŞİR'

Böyle bir durumda Kılıçdaroğlu'nun alacağı tutumun önem kazanacağına dikkat çekiliyor.

Kılıçdaroğlu'na yakın bir grup, "Böyle bir durumda, partiyi ortada bırakmaz. Partinin başına geçer ama en kısa sürede de kurultay kararı alır" görüşünü savunuyor.

"Kurultay yok hükmünde sayılırsa, şartlar değişir" diyen bazı CHP milletvekilleri, sadece Kılıçdaroğlu değil, başka isimlerin de genel başkanlık yarışına girebileceğini, Parti Meclisi için de ciddi bir yarış olabileceği görüşünü savunuyor.

Lütfü Savaş'la birlikte üç kişinin olağanüstü kurultayın iptali başvurusunun altında da bu beklentinin yattığı ifade ediliyor.