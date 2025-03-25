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Fahrettin Altun'dan CHP'ye 'boykot' tepkisi

Fahrettin Altun'dan CHP'ye 'boykot' tepkisi

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yerli ve milli markalara yönelik boykot çağrılarını eleştirdi.

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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yerli ve milli markalara yönelik boykot çağrılarını sert bir dille eleştirdi. Altun, bu çağrıların ülkenin huzurunu bozmayı ve toplumsal kutuplaşma yaratmayı amaçladığını savunarak, bunun başarısız bir siyaset mühendisliği girişimi olduğunu ifade etti.

CHP’nin ekonomiyi baltalama ve ideolojik saplantılarla hareket etme çabası içinde olduğunu öne süren Altun, milletin bu tür çağrılara itibar etmediğini belirtti. “Türkiye sosyolojisini okuyamadığını bu girişimle bir kez daha kanıtlamış olan CHP siyaseti, ayrımcılığı ve faşizmi körükleme amacına ulaşamadan başarısız bir performans ortaya koymuştur.” ifadelerini kullandı.

Muhalefetin medyaya yönelik eleştirilerine de değinen Altun, CHP'nin devletin resmi kurumu TRT ve yerli medya kuruluşlarına saldırdığını ancak muhalif medyanın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı yok saymasına tepki göstermediğini dile getirdi. Bu durumu çifte standart olarak değerlendiren Altun, "Önce kendi içinizdeki faşist ve ötekileştirici anlayışla yüzleşin" çağrısında bulundu.

Altun, CHP’ye yönelik eleştirilerini, “Önce biraz normalleşin, önce kendi içinizde büyüttüğünüz kin ve düşmanlıktan kurtulun. Aksi takdirde içine düştüğünüz bu fasit girdaptan kurtulamayacak ve bu güzel ülke için gerçek bir değer üretemeyeceksiniz.” sözleriyle tamamladı.

İşte Fahrettin Altun'un paylaşımı:

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