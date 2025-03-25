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MKE, Polonya’da teknoloji transferine ve üretime başlayacak

MKE, Polonya’da teknoloji transferine ve üretime başlayacak

Türkiye ile Polonya arasında mühimmat üretimi için görüşmeler başladı. MKE heyeti, Varşova’da Polonya Savunma Bakan Yardımcısı ile görüştü. Görüşmeler olumlu sonuçlanırsa MKE, Polonya’da teknoloji transferine ve üretime başlayacak.

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Rusya’nın Ukrayna işgaliyle birlikte savunma sanayisi küresel anlamda öncelik kazandı. Özellikle kara savaşlarında büyük önem taşıyan mühimmatlardan biri de top mermisi. Günlük kullanımı binlerle ifade edilen Rus-Ukrayna savaşında Kiev’in en önemli ihtiyaçlarından biri de 155 mm’lik top mermisi.

Türkiye, bu anlamdaki birikimini Avrupa Birliği’ne taşımak istiyor. Polonya ile Türkiye arasında gerçekleşen son görüşme bunun en önemli işareti. Polonya Hükümeti’nin resmi sitesinde duyurulan bilgilere göre Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE) üst yönetimi, Polonya Savunma Bakanlığı yetkilileri ile Varşova’da bir araya geldi. Görüşmelere Polonya adına Savunma Bakan Yardımcısı Pawel Bejda, Türkiye adına da MKE Genel Müdürü İlhami Keleş liderlik etti. Polonya Savunma Bakanlığı Yardımcısı Pawel Bejda, MKE ile 155 mm mühimmat için işbirliği konusunda bir toplantı yapıldığını duyurdu.

POLONYA'DA ÜRETİM MASADA

Genel Müdür İlhami Keleş, Polonya makamlarına Teknoloji Transferi (ToT) ve Polonya'nın en büyük Avrupa’nın da önemli silah üreticilerinden olan Polska Grupa Zbrojeniowa (PZG-Polonya Savunma Grubu) tesislerinde 155 mm topçu mühimmatının yerel üretimi konusunda bir teklif sundu.

Hükümet açıklamasında, Polonya'nın Rus-Ukrayna Savaşı'nın ardından güvenlik endişeleri nedeniyle silahlanma sürecini yükseltmek ancak yabancı askeri teçhizat tedariklerine olan bağımlılığını azaltmak istediğinin altı çiziliyor. 155 mm mühimmatın yerel üretimine yönelik bir plan bu hedefin bir parçası.

Açıklamada ayrıca, MKE tarafından sunulan teklifin Polonya Silahlı Kuvvetleri'nin mevcut ihtiyaçlarıyla uyumlu olduğu ve görüşmelerle ilgili olumlu bir atmosferin sinyalini verdiği belirtiliyor.

RUSYA KUZEY KORE'DEN, UKRAYNA BATI'DAN ALIYOR

Savaş sırasında ağır topçuların aşırı mühimmat harcaması, Rusya ve Ukrayna’nın ihtiyaçlarını da yurtdışından karşılamaya zorluyor. Ukrayna, topçu parçalarını ABD ve Avrupa ülkeleri gibi birden fazla yabancı tedarikçiye bağlıyken, Rusya ise Kuzey Kore gibi siyasi müttefiklerinden sağladı.

KAYNAK: DÜNYA

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