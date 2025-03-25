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Aslı Baykal'dan bomba yaptırım çağrısı! Gürsel Tekin'in içini acıtanlar...

CHP eski genel sekreteri Gürsel Tekin'den şaibeli kurultay iddialarına yönelik birtakım açıklamalarda bulundu.

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CHP eski genel sekreteri Gürsel Tekin: 'CHP gibi savaş meydanlarında kurulmuş bir partinin kongresi akçeli işler, para puldan kaynaklı iptal edilirse gerçekten içim acır. Duydukça ağlayasım geliyor.' ifadelerini kullandı.

Öte yandan açıklamalarıyla gündeme bomba gibi düşen isimlerden bir tanesi de rahmetli eniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal. Aslı Baykal X hesabından yaptığı açıklamada 'Yasaklara rağmen illegal sokak çağrısı yapan partilere devlet yardımı kısıtlanmalı. Hem devlet desteğini kullanıyorlar hem her gece provokasyon yapıp bu devletin imkanlarının harcanmasına, devletin zarar etmesine sebep oluyorlar. Ekonomik göstergeleri bozuyorlar. Adeta ülkeyi çıkmaza sokma çabası içindeler. Olaylar büyür mü diye korku içinde millet. Bunların bir yaptırımı olmalı.' ifadelerini kullandı.

Hepsini ve daha fazlasını gündemde yer alan diğer önemli gelişmeleri Hadi Özışık ve Gaffar Yakınca Flash Haber TV ekranlarında değerlendirdi.

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