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Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İlaçların tükenmesi nedeniyle hastaların hayatı tehlikede

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İlaçların tükenmesi nedeniyle hastaların hayatı tehlikede

Gazze Şeridi'ndeki Sağlık Bakanlığı, bölgede birinci basamak sağlık hizmetlerinde kullanılan ilaçların tükenmesinin hastalar için ciddi sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulunarak, ilaç ve çocuklara özel aşıların girişine izin vermesi için İsrail'e baskı yapılmasını istedi.

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Bakanlığın Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Ahed Samur, yaptığı açıklamada, "Birinci basamak sağlık hizmetleri için gerekli birçok ilaç tamamen tükendi, diğer birçok ilaç ise tükenme noktasına yaklaştı. Bu durum hastalar için ciddi sonuçlar doğurabilir." dedi.

Samur, İsrail'in Gazze'ye uyguladığı tam ablukanın, hastaların ilaç ve tıbbi malzemelere erişimini engellediğini belirterek, özellikle toplumun kırılgan kesimleri olan yaşlılar ve çocuklar için kullanılan birinci basamak ilaçlarda büyük eksiklik yaşandığını vurguladı.

Samur, İsrail'in sınır kapılarını kapalı tutmaya devam etmesi ve ilaçların tükenmesi nedeniyle bu kırılgan gruplar arasında salgın hastalıkların yayılma riskinin arttığını ifade etti.

Zorla yerinden edilen Filistinlilerin sayısının artmasının, birinci basamak sağlık hizmetlerinde ciddi aksaklıklara neden olduğunu belirten Samur, az sayıda kalan sağlık merkezlerinin aşırı kalabalıkla karşı karşıya olduğunu söyledi.

Uluslararası toplumdan "acilen harekete geçerek abluka ve kuşatmayı sona erdirmesi için İsrail’e baskı yapmasını" talep eden Samur, Dünya Sağlık Örgütüne de "çocuklara yönelik ilaç ve aşıların Gazze’ye girişini sağlamak için tüm çabaları seferber etme" çağrısında bulundu.

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