ABD, Ukrayna ve Rusya ile anlaştı: Beyaz Saray'dan açıklama

Beyaz Saray, Riyad'da gerçekleştirilen ABD-Rusya görüşmelerinin ardından yaptığı açıklamada, ABD'nin Rusya'nın tarım ve gübre ihracatına dünya pazarlarına erişimi için destek sağlayacağını belirtti. Tarafların Karadeniz'de güvenli seyrüsefer ve güç kullanımının önlenmesi konusunda anlaştığı vurgulanırken, Rusya ve Ukrayna'nın enerji tesislerine saldırı düzenlememesi için geçici ateşkeste mutabık kaldığı ifade edildi.

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Beyaz Saray, Riyad'daki ABD - Rusya görüşmelerine ilişkin açıklamasında, ABD'nin, Rusya'nın yeniden tarım ihracatı için dünya pazarlarına erişiminin sağlanmasına yardımcı olacağını belirtti.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Riyad'da 23-25 Mart tarihleri arasında ABD'li ve Rus teknik heyetleri arasında Karadeniz'deki duruma ilişkin müzakerelerin sonuçları paylaşıldı.

Açıklamada, "ABD, Rusya'nın tarım ve gübre ihracatı için dünya pazarına erişiminin yeniden sağlanmasına, deniz sigortası maliyetlerinin düşürülmesine ve bu tür işlemler için liman ve ödeme sistemlerine erişimin geliştirilmesine yardımcı olacaktır." ifadesine yer verildi.

İki ülkenin de Karadeniz'de güvenli seyrüseferin sağlanması ve güç kullanımının ortadan kaldırılması konusunda mutabık kaldığı belirtilen açıklamada, ticari gemilerin askeri amaçlarla kullanılmaması konusunda da vurgu yapıldı.

Rusya ve Ukrayna'nın enerji tesislerine yönelik saldırıların yasaklanmasına ilişkin geçici ateşkesin uygulanması konusunda tarafların mutabık olduğuna dikkatin çekildiği açıklamada, "Enerji ve denizcilik anlaşmalarının uygulanmasını desteklemek amacıyla üçüncü ülkelerin iyi niyetli yaklaşımları memnuniyetle karşılanmaktadır." denildi.

Açıklamada ayrıca ABD ile Rusya'nın, "kalıcı ve sürekli bir barışın sağlanması" için çalışmaya devam edeceği vurgusu yapıldı.