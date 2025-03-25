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Saraçhane protestolarını takip eden 7 gazeteci tutuklandı

Saraçhane protestolarını takip eden 7 gazeteci tutuklandı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına tepki gösterenlerin eylemlerini takip eden 10 gazeteci dün gözaltına alınmıştı. Gözaltındaki gazetecilerin serbest bırakılacağı öğrenilirken, savcılığın beklenmedik tutuklama talebiyle kararı değiştirmesi tepki çekti.

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AFP foto muhabiri Yasin Akgül, Gazeteci Zeynep Kuray, foto muhabir Bülent Kılıç, gazeteci Hayri Tunç, Bakırköy Belediyesi foto muhabiri Gökhan Kam, NOW TV muhabiri Ali Onur Tosun, İBB foto muhabiri Kurtuluş Arı Sulh Ceza Hakimliği tarafından "toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet" iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer gazeteciler hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

SAVCI ÖNCE SERBEST BIRAKTI SONRA VAZGEÇTİ

Sendika.org muhabiri Zişan Gür, BirGün yazarı Barış İnce ve foto muhabir Murat Kocabaş da dün erken saatlerde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınmıştı.

Gazetecilerin avukatları ve izlemeye gelen Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) ile Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA), bazı gazetecilerin serbest bırakılacağını duyurdu. Ancak bu açıklamaların ardından savcılık, gazetecilerin tutuklanmasını talep edince süreç yeniden değişti.

BASIN ÖZGÜRLÜĞÜNE DARBE ELEŞTİRİLERİ

Gazetecilere yöneltilen suçlamalar ve son anda değişen karar, basın özgürlüğüne yönelik tartışmaları yeniden alevlendirdi. Uluslararası basın kuruluşları ve insan hakları örgütleri, tutuklamaları eleştirerek gazetecilerin derhal serbest bırakılmasını talep etti.

Konuyla ilgili açıklama yapan MLSA Direktörü Veysel Ok, "Gazeteciler, görevlerini yaparken keyfi suçlamalarla karşı karşıya bırakılıyor. Bu, haber alma özgürlüğünü engelleme girişimidir" ifadelerini kullandı.

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