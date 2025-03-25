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THY Avrupa Ligi tarihinin en iyi 25 oyuncusu açıklandı

THY Avrupa Ligi tarihinin en iyi 25 oyuncusu açıklandı

Basketbol THY Avrupa Ligi tarihinin en iyi 25 oyuncusu belirlendi.

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Avrupa Ligi'nden yapılan açıklamaya göre, Rudy Fernandez, Saras Jasikevicius, Shane Larkin, Manu Ginobili ve Kostas Sloukas da THY Avrupa Ligi tarihinin en iyi 25 oyuncusu arasında gösterildi.

Organizasyon tarihinde daha önce Luka Doncic, Milos Teodosic, Dejan Bodiroga, Georgios Printezis, Walter Tavares, Dimitris Diamantidis, Mike James, Vasilije Micic, Anthony Parker, Sergio Rodriguez, Nando De Colo, Sergio Llull, Ramunas Siskauskas, Vassilis Spanoulis, Nikola Vujcic, Mike Batiste, Bogdan Bogdanovic, Kyle Hines, Juan Carlos Navarro ve Theo Papaloukas en iyi 25 oyuncu listesine girmişti.

Avrupa Ligi'nde tüm zamanların en iyi 25 oyuncusunun seçimi sürecinde ligde şampiyonluk yaşayan başantrenörler ile ligin en iyi oyuncularının yüzde 40'ar, medya ile taraftarların ise yüzde 10'ar paya sahip olduğu belirtildi.

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