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İstanbul'da gözaltına alınan 206 kişiye tutuklama talebi

İstanbul'da gözaltına alınan 206 kişiye tutuklama talebi

İBB Başkanı İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından İstanbul’da düzenlenen protestolarda gözaltına alınan 206 kişi, savcılık sorgularının ardından tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından Saraçhane başta olmak üzere çeşitli bölgelerde düzenlenen protestolarda gözaltına alınanlardan 206 kişi, tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Protestolar sırasında “kamu düzenini bozmak”, “kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere katılmak”, “görevli memura mukavemet” gibi suçlamalarla gözaltına alınan kişilerin ifadeleri tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, savcılık sorgularının ardından 206 kişi için tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk işlemi yapıldı.

Öte yandan, tutuklama talebiyle sevk edilen kişilerin büyük çoğunluğunun Saraçhane ve çevresinde gerçekleştirilen gösteriler sırasında gözaltına alındığı öğrenildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ise protestolar sırasında yaşanan olaylara ilişkin görüntüleri incelemeye devam ediyor.

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