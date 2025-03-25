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1 Nisan'dan itibaren geçerli olacak: Elektriğe zam yolda

1 Nisan'dan itibaren geçerli olacak: Elektriğe zam yolda

Elektrik dağıtım şirketlerinin artan maliyet baskıları sonrası talep ettiği zam talebi karşılık buldu. Konut tarifelerine 1 Nisan’dan itibaren yüzde 25 zam yapılması bekleniyor. Resmi açıklamanın bu hafta içinde gelmesi öngörülüyor.

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Enerji sektörü kaynaklarından edinilen bilgilere göre, elektrik dağıtım şirketlerinin artan maliyet baskıları nedeniyle uzun süredir talep ettiği tarife güncellemesine yönelik çalışmalar tamamlandı. Enerji yönetiminin hazırladığı düzenlemenin, 1 Nisan 2025 itibarıyla yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Gazeteci Olcay Aydilek’in aktardığına göre, bu hafta içerisinde yapılacak resmi açıklamayla birlikte, konutlarda geçerli olmak üzere elektrik tarifesine yüzde 25 oranında zam yapılacak.

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Son olarak Temmuz 2024’te yapılan zamla güncellenen elektrik tarifesi, yaklaşık altı aydır sabit tutuluyordu. Ancak yüksek enflasyon ortamında dağıtım şirketlerinin artan işletme maliyetleri, sektör temsilcilerinin tarifelerde düzenleme taleplerini yeniden gündeme taşıdı.

Elektrik dağıtım şirketleri, kârlılık oranlarındaki düşüşü gerekçe göstererek altyapı yatırımlarında kesintiye gitmeye başladı. Bu durum, son dönemde yurt genelinde artan elektrik kesintilerinin temel nedenlerinden biri olarak gösteriliyor.

GÖZLER EPDK’DA

Yeni tarife artışının, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından kısa süre içinde kamuoyuna duyurulması bekleniyor. Söz konusu zam, yalnızca konut tarifelerini değil, ticarethane ve sanayi abone gruplarını da kapsayabilir.

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