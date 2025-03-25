Ercan Saatçi'den gözaltı sonrası ilk paylaşım!

Ercan Saatçi, serbest bırakılmasının ardından yaptığı ilk paylaşımında "Çok iyi ve dimdik ayakta olduğumu bilmenizi isterim" dedi.

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Ekrem İmamoğlu ile 19 Mart'ta gözaltına alınan 105 isim arasında sanatçı Ercan Saatçi de yer almıştı. Çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Ercan Saatçi, ilk sosyal medya paylaşımını yaptı.

"Dimdik ayaktayım"

Paylaşımında bir fotoğrafına da yer veren Saatçi, şu ifadeleri kullandı:

"Bu tatsız süreçte arayan, soran, destek olan, dostlukları ve sevgileriyle bana güç veren, beni merak eden herkese gönülden, en samimi duygularımla çok teşekkür ederim. Ayrıca çok iyi ve dimdik ayakta olduğumu bilmenizi isterim. Ertelenen konserimizde buluşmak dileğiyle saygılarımı sunarım."