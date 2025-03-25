Novartis Türkiye, MS Çalışma Grubu ile iyi niyet anlaşması imzaladı

Novartis Türkiye ile Türk Nöroloji Derneği bünyesindeki MS Çalışma Grubu arasında Multipl Skleroz (MS) hastalığına yönelik farkındalığın artırılması ve klinik araştırma süreçlerinin geliştirilmesi amacıyla iyi niyet anlaşması imzalandı.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, anlaşmayla, bilgi paylaşımı ve ortak klinik çalışmaların gerçekleştirilmesi hedeflenirken, hasta verilerinin doğru işlenmesine yönelik uygulamalar da gerçekleştirilecek.

Novartis Türkiye, teknoloji destekli çözümler ve yapay zeka uygulamalarıyla MS tanı süreçlerinin iyileştirilmesi yönünde projeler hayata geçirmeyi sürdürüyor. Bu doğrultuda oluşturulan veri tabanları, doğru verilerin akışını sağlayarak klinik araştırma tasarımlarına bilimsel bir temel oluşturmayı amaçlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen, Novartis Türkiye Ülke Başkanı Natacha Theytaz, imzalanan iyi niyet anlaşmasının, Multipl Skleroz (MS) alanındaki bilimsel araştırmaları desteklemek ve hasta yolculuğunu iyileştirmek adına önemli bir adım olduğunu belirtti.

Theytaz, dünya genelinde 2,8 milyon kişinin MS ile yaşadığının tahmin edildiğini ve bu nörolojik hastalığın, çoğunlukla genç erişkinleri etkileyerek onların yaşam kalitesini derinden etkilediğini aktardı.

MS hakkında farkındalık yaratmak ve yaşamları iyileştirmenin tüm paydaşların sorumluluğu olduğunun altını çizen Theytaz, şunları kaydetti:

"Novartis olarak, MS hastalarının ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi çözümler sunmayı amaçlıyoruz. Bu alandaki çalışmalarımızla, yalnızca tedaviler geliştirmekle kalmıyor, aynı zamanda hasta odaklı projeler hayata geçiriyoruz. MS hastalarının yaşamlarını iyileştirmek için, bilimin gücüyle insan hikayelerini birleştiriyoruz. Her hastanın sesi olmak ve onların yolculuklarında destek olmak, en önemli önceliklerimizden biri. Yapay zeka destekli çözümlerle tanı süreçlerini hızlandırmayı ve klinik araştırmaların etkinliğini artırmayı hedefliyoruz. Multipl Skleroz alanındaki gelişmeleri yakından takip ederek, hastaların yaşam kalitesini artıracak bilimsel çalışmalara katkı sağlamaya devam edeceğiz."

"Geleceğe kalıcı bir iz bırakacağına inanıyoruz"

Türk Nöroloji Derneği Başkanı, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Terzi de bilimsel araştırmaların gücünü ve ortak hedefler doğrultusunda atılacak adımların değerini vurgulamak üzere bir araya geldiklerini vurguladı.

Prof. Dr. Murat Terzi, işbirliği sayesinde hem klinik araştırmaların niteliğini artırmayı ve hastaların yenilikçi tedavilere daha hızlı ve etkin şekilde ulaşmasını hedeflediklerini aktardı.

Araştırma süreçlerinde şeffaflık, bilimsel etik ve hasta odaklılık ilkeleriyle ilerleyerek alana katkı sağlayacak güçlü veriler üretmeyi amaçladıklarına değinen Terzi, "İnandığımız bu ortak vizyonun, sağlık hizmetlerinde dönüşümü destekleyeceğine ve geleceğe kalıcı bir iz bırakacağına inanıyoruz. Bu sürece katkı sunan tüm ekip arkadaşlarımıza ve paydaşlarımıza gönülden teşekkür ederim." değerlendirmelerinde bulundu.