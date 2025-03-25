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Özel bugün cezaevinde İmamoğlu'nu ziyaret edecek

Özel bugün cezaevinde İmamoğlu'nu ziyaret edecek

CHP Genel Başkanı Özel, yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanan İBB Başkanı İmamoğlu’nu bugün cezaevinde ziyaret edecek. CHP'den yapılan açıklamada, İmamoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu ve verilen destekten memnuniyet duyduğu belirtildi.

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Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik destekler sürüyor. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel’in, bugün saat 09.30’da İmamoğlu’nu tutuklu bulunduğu cezaevinde ziyaret edeceği öğrenildi. Ziyaretin ardından açıklama yapılması bekleniyor.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, İmamoğlu’nun sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, “Kendisine gösterilen dayanışmadan memnun. Bu süreçte toplumdan ve partililerden gelen destek, moralini yüksek tutmasına katkı sağlıyor” ifadelerini kullanmıştı.

Tutuklama kararının ardından başta İstanbul olmak üzere birçok ilde protesto gösterileri düzenlenmiş, İmamoğlu’nun tutuklanmasına karşı kamuoyunda tepkiler yükselmişti. CHP yönetimi, yargı sürecini yakından takip etmeye devam edeceklerini bildirdi.

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