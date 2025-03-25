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Güler Sabancı bırakıyor! İşte yerine gelecek isim

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Güler Sabancı bırakıyor! İşte yerine gelecek isim

Sabancı Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı ve Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, 2004'ten bu yana sürdürdüğü holdingin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini, 27 Mart itibarıyla bırakacak.

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Sabancı Holding'den yapılan açıklamaya göre, merhum Sakıp Sabancı'nın vefatının ardından Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanlığını devralan ve 21 yıllık süreçte holdingin stratejik yapılanması ve dünya ölçeğindeki başarılarına liderlik eden Güler Sabancı, 27 Mart'taki genel kurulda son kez Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı unvanıyla hissedarlarla bir araya gelecek.

Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanlığı, Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanlığı ve Sakıp Sabancı Müzesi Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerine devam edecek olan Güler Sabancı, filantropi, eğitim ve sanat alanında yapacağı çalışmalarla, Türkiye'nin çağdaşlaşma yolculuğuna ve toplumsal kalkınmasına destek olmayı sürdürecek.

 "Tüm büyüklerimi minnet ve şükranla anıyorum"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Güler Sabancı, şunları kaydetti:

 "21 yılı Yönetim Kurulu Başkanı olarak, Yönetim Kurulu Üyelerimiz, yönetim ekibimiz ve Sabancılı çalışma arkadaşlarımla, hep beraber topluluğumuzu ülkemizde ve yurt dışında önemli bir seviyeye getirmiş, birçok görevi başarıyla tamamlamış ve topluluğumuzun itibarını hak ettiği şekilde temsil etmiş olmanın verdiği iç huzuru ile Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini bırakıyorum."

Hayri Çulhacı'nın önerilmesi planlanıyor

Sabancı Holding'in yeni Yönetim Kurulu, 27 Mart'ta düzenlenecek genel kurulda seçilecek. Yeni yönetim kurulunun görev dağılımı kapsamında, başkanlık görevine, hala Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Hayri Çulhacı'nın önerilmesi planlanıyor.

Hayri Çulhacı 35 yıldır Sabancı Topluluğu'nda bulunmakta olup, Sabancı Holding'de Yürütme Kurulu Üyeliği, Akbank Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği ile Sabancı Holding ve iştiraklerinde Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı.

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