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Kulislerde konuşulan Kılıçdaroğlu iddiası! CHP olmazsa B planı hazır

Kulislerde konuşulan Kılıçdaroğlu iddiası! CHP olmazsa B planı hazır

CHP kulislerinde kaynayan kazan durmuyor. Kaybettiği kurultayın ardından sessizliğe gömülen eski CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından kurultay kararı alan partide yeni bir hazırlık içinde olduğu konuşuluyor.

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Ankara kulisleri yeni bir iddiayı konuşuyor. Medya Kritik programında TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik’in aktardığına göre, CHP’nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi, kurultay sonrasına yönelik farklı senaryolar üzerinde çalışıyor. Atik’in açıklamasına göre; Kılıçdaroğlu ve ekibi, partide kendilerine yer bulamamaları durumunda yeni bir siyasi oluşum için hazırlık yapıyor.

Kılıçdaroğlu çevresi harekete geçti

Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz yıl yapılan CHP kurultayında Özgür Özel karşısında genel başkanlık yarışını kaybetmişti. Uzun süredir sessizliğini koruyan Kılıçdaroğlu’nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla partinin kurultay kararı almasının ardından yakın çevresinin hareketlenmeye başladığı kulislerde konuşuluyor.

Kılıçdaroğlu ayrı parti kurabilir

Fatih Atik’ Kılıçdaroğlu'nun yol ayrımında olduğunu belirterek “Kılıçdaroğlu ve ekibi bir hazırlık içinde. Kurultay içinde bir yer bulamazlarsa ayrı parti kurabilir." dedi.

Kulislerde konuşulanlara göre, Kılıçdaroğlu ve çevresi, kurultayda ağırlığını koyamazsa yeni bir yol haritası için hazırlık yapıyor. Özellikle partinin bazı eski yöneticilerinin ve Kılıçdaroğlu döneminde etkin olan isimlerin de bu planın içinde olduğu iddialar arasında.

CHP
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