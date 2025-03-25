İzmir'de vahşet! Öldürdüğü kız arkadaşını naylon poşetle sakladı

İzmir'de kız arkadaşını öldürdükten sonra naylon poşete sararak banyoda saklayan firari hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.

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Ekipler, Çiğli ilçesinde 21 Mart 2017'de, 25 yaşındaki Funda Gülmez'i, bıçakla öldüren ve yaklaşık bir yıldır cezaevi firarisi olarak aranan hükümlü Ümit Şentürk'ün Fatih Mahallesi'nde olduğunu tespit etti.

Polis ekiplerince mahalledeki metruk bir evde saklandığı belirlenen Şentürk yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Şentürk, cezaevine teslim edildi.