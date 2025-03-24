BIST 9.299
DOLAR 37,98
EURO 41,10
ALTIN 3.671,71
HABER /  DÜNYA

Ukrayna: Rus ordusunun, Sumi'ye düzenlediği saldırıda 74 kişi yaralandı

Ukrayna: Rus ordusunun, Sumi'ye düzenlediği saldırıda 74 kişi yaralandı

Rus ordusunun, Ukrayna'nın Sumi kentine düzenlediği füze saldırısında 74 kişinin yaralandığı bildirildi.

Abone ol

Ukrayna'nın Sumi Kent Konseyine bağlı Telegram hesabından yapılan açıklamaya göre, Rus ordusu, Sumi'ye füze saldırısı düzenledi.

Saldırıda 13'ü çocuk 74 kişinin yaralandığı kaydedilen açıklamada, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.

Dışişleri Bakanı Sybiha'dan saldırıya tepki

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ise X hesabından yaptığı açıklamada, Sumi'ye yapılan saldırıya tepki gösterdi.

Rusya'nın Ukrayna'da büyük şehirlerdeki yerleşim alanlarına saldırıları sürdürdüğünü belirten Sybiha, Sumi'de onlarca sivilin yaralandığını bildirdi.

Sybiha, Rusya'nın barış hakkında "içi boş açıklamalar yapmak yerine" Ukrayna'daki şehirleri bombalamayı bırakması gerektiğini kaydederek "Moskova ile herhangi bir diplomasi ateş gücü, yaptırımlar ve baskıyla desteklenmelidir." ifadesini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden 5 dilde paylaşım
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden 5 dilde paylaşım
Özgür Özel, ünlü kahve zincirinin ismini verip boykotu başlattı
Özgür Özel, ünlü kahve zincirinin ismini verip boykotu başlattı
İsrail'in Gazze'ye saldırıları yeniden başlatmasının ardından 124 bin kişi yerinden edildi
İsrail'in Gazze'ye saldırıları yeniden başlatmasının ardından 124 bin kişi yerinden edildi
Danimarka, Grönland'ı ziyaret edecek ABD heyetine tepki gösterdi
Danimarka, Grönland'ı ziyaret edecek ABD heyetine tepki gösterdi
CHP heyetinden, İstanbul Valisi Gül'e ziyaret
CHP heyetinden, İstanbul Valisi Gül'e ziyaret
İstanbul'da gıda denetimleri sıklaştırıldı
İstanbul'da gıda denetimleri sıklaştırıldı
Liste güncellendi: İşte taklit veya tağşiş yapılan gıdalar
Liste güncellendi: İşte taklit veya tağşiş yapılan gıdalar
ABD'de yaklaşık 1,3 milyon Ford kamyonet için inceleme başlatıldı
ABD'de yaklaşık 1,3 milyon Ford kamyonet için inceleme başlatıldı
Burnu kırılan Edin Dzeko ameliyat edilecek mi?
Burnu kırılan Edin Dzeko ameliyat edilecek mi?
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Öğrencilerimizi yarının dünyasına hazırlıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Öğrencilerimizi yarının dünyasına hazırlıyoruz
Arda Güler'den Szoboszlai'ye cevap! '6 gol yetmedi mi?'
Arda Güler'den Szoboszlai'ye cevap! '6 gol yetmedi mi?'
Trump'tan korkutan Nükleer açıklaması: Savaş çağı başladı mı?
Trump'tan korkutan Nükleer açıklaması: Savaş çağı başladı mı?