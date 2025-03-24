BIST 9.299
DOLAR 37,98
EURO 41,10
ALTIN 3.671,71
HABER /  GÜNCEL

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden 5 dilde paylaşım

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden 5 dilde paylaşım

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), yanlış bilgilerin yayılmasını önlemek ve kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla Türkçenin yanı sıra 5 dilde paylaşım yaptığını duyurdu. İBB hakkındaki yolsuzluk ve terör soruşturmalarıyla ilgili asılsız iddialara karşı İngilizce, Almanca, Fransızca, Rusça ve Arapça açıklamalar yapan merkez, manipülasyonlara karşı toplumu bilinçlendirmeye devam ediyor.

Abone ol

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), yanlış bilgilerin yayılmasını önlemek ve kamuoyunu doğru bilgilendirmek için sosyal medyada dolaşıma sokulan asılsız iddialara karşı 5 dilde paylaşım yaptığını bildirdi.

DMM'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Merkez, kamuoyunu yanıltmaya yönelik bilgi kirliliğine karşı doğru ve güvenilir bilgiyi sağlamak amacıyla faaliyetlerine devam ediyor.

Bu amaçla Türkçenin yanı sıra 5 farklı dilde yayınlar yaparak, ulusal ve uluslararası kamuoyunu ilgilendiren konularda gerçekleri ortaya çıkarmayı sürdürüyor.

Özellikle Türkiye ve yine Türkiye'nin uluslararası arenada savunduğu konulara ilişkin asılsız iddialara karşı hızlı ve etkili şekilde doğrulama çalışmaları yürüten DMM, yanlış bilgilerin yayılmasını önlemek ve kamuoyunu doğru bilgilendirmek için güçlü iletişim stratejisi izliyor.

Son olarak, İBB ile ilgili yürütülen yolsuzluk ve terör soruşturmaları kapsamında, sosyal medyada dolaşıma sokulan asılsız iddialara karşı Merkez tarafından yapılan paylaşımlar, İngilizce, Almanca, Fransızca, Rusça ve Arapça olarak kamuoyunun bilgisine sunuldu.

Bu kapsamda, DMM, bilgi kirliliğini önlemek ve manipülasyonlara karşı toplumu bilinçlendirmek amacıyla doğru verileri kamuoyuyla paylaşıyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Özgür Özel, ünlü kahve zincirinin ismini verip boykotu başlattı
Özgür Özel, ünlü kahve zincirinin ismini verip boykotu başlattı
İsrail'in Gazze'ye saldırıları yeniden başlatmasının ardından 124 bin kişi yerinden edildi
İsrail'in Gazze'ye saldırıları yeniden başlatmasının ardından 124 bin kişi yerinden edildi
Danimarka, Grönland'ı ziyaret edecek ABD heyetine tepki gösterdi
Danimarka, Grönland'ı ziyaret edecek ABD heyetine tepki gösterdi
CHP heyetinden, İstanbul Valisi Gül'e ziyaret
CHP heyetinden, İstanbul Valisi Gül'e ziyaret
İstanbul'da gıda denetimleri sıklaştırıldı
İstanbul'da gıda denetimleri sıklaştırıldı
Liste güncellendi: İşte taklit veya tağşiş yapılan gıdalar
Liste güncellendi: İşte taklit veya tağşiş yapılan gıdalar
ABD'de yaklaşık 1,3 milyon Ford kamyonet için inceleme başlatıldı
ABD'de yaklaşık 1,3 milyon Ford kamyonet için inceleme başlatıldı
Burnu kırılan Edin Dzeko ameliyat edilecek mi?
Burnu kırılan Edin Dzeko ameliyat edilecek mi?
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Öğrencilerimizi yarının dünyasına hazırlıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Öğrencilerimizi yarının dünyasına hazırlıyoruz
Arda Güler'den Szoboszlai'ye cevap! '6 gol yetmedi mi?'
Arda Güler'den Szoboszlai'ye cevap! '6 gol yetmedi mi?'
Trump'tan korkutan Nükleer açıklaması: Savaş çağı başladı mı?
Trump'tan korkutan Nükleer açıklaması: Savaş çağı başladı mı?
Trabzon'da hamsinin yerini mezgit ve istavrit aldı
Trabzon'da hamsinin yerini mezgit ve istavrit aldı