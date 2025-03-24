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Trabzon'da hamsinin yerini mezgit ve istavrit aldı

Trabzon'da hamsinin yerini mezgit ve istavrit aldı

Trabzon'da balıkçı tezgahlarını mezgit ve istavrit süslüyor.

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Ortahisar ilçesindeki Moloz mevkisinde yer alan balıkçı tezgahlarında, az miktarda bulunan hamsi 175 liradan, istavrit ve mezgit 100 ila 125 lira arasında, somon 200 lira, levrek ve çipura 300 liradan, alabalık ise 175 ila 150 liradan satışa sunuluyor.

Balıkçı Mustafa Karslı, AA muhabirine Ramazanın sonuna yaklaşıldığı bugünlerin sezonun çok bereketli geçtiğini söyledi.

Uygun satışa sunulan çeşitli balıklara vatandaşların da ilgi gösterdiğini dile getiren Karslı, "İstavrit ve mezgit 100 ila 125 lira arasında satışa sunuluyor. Artık palamut ve hamsinin yerini istavrit ile mezgit aldı." dedi.

Karslı, av yasağına da kısa bir süre kaldığını belirterek, olta balıkçılığının artmasıyla önümüzdeki günlerde mezgit ve istavritin tezgahtaki yerini daha fazla alacağını ifade etti.

Balıkçı Turgay Memiş de vatandaşların Ramazan ayında balık çeşitlerine ilgi gösterdiğini aktararak, "Ramazan çok güzel geçti. Tezgahlarda istavrit, barbun, zargana, alabalık, çipura ve levrek gibi balıklar tezgahları süsledi." diye konuştu.

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