CHP heyeti İstanbul Valisi Gül ile bir araya geldi

CHP heyeti, İBB Başkanı İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından başlayan protestolar ve polis müdahalelerine ilişkin gelişmeleri görüşmek üzere bugün İstanbul Valisi Davut Gül ile bir araya geldi.

Abone ol

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından başlayan protesto gösterileri ve yaşanan polis müdahaleleriyle ilgili gelişmeleri görüşmek üzere İstanbul Valiliği'ni ziyaret etti.

CHP Genel Başkan Yardımcıları Suat Özçağdaş, Deniz Yavuzyılmaz ve Sevgi Kılıç ile CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’ten oluşan heyetin, bugün saat 15.00’te İstanbul Valisi Davut Gül ile Valilik makamında bir araya geldi.

Görüşmenin ardından heyetin basın açıklaması yapacağı bildirildi.

GÖZALTILAR VE ŞİDDET İDDİALARI GÜNDEMDE

İmamoğlu’nun tutuklanmasına yönelik ülke genelinde başlayan protestoların İstanbul’daki yansımaları sert polis müdahaleleriyle karşılaştı. Çok sayıda yurttaşın gözaltına alındığı eylemler sırasında, gazetecilere yönelik ev baskınları ve bazı göstericilere kötü muamele iddiaları kamuoyunda geniş yankı buldu.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, yaşanan gelişmeler üzerine yaptığı açıklamada, gözaltına alınan vatandaşlardan şiddet ve kötü muamele şikayetleri aldıklarını belirterek, bu iddiaların incelenmesi için bir parti heyeti oluşturacaklarını duyurmuştu.