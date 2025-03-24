Kayseri'de kızı tarafından öldürülen anne toprağa verildi

Kayseri'de dün 17 yaşındaki kızı tarafından bıçakla öldürülen anne son yolculuğuna uğurlandı.

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Sahabiye Mahallesi Konak Sokak’ta dün, T.C.(44) ile kızı M.C. (17) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıkmış, tartışmanın büyümesi üzerine T.C. kızı tarafından bıçaklanarak olay yerinde hayatını kaybetmişti. Polis, şüpheliyi gözaltına almıştı.

Kayseri Devlet Hastanesi morgundan yakınları tarafından teslim alınan T.C.'nin cenazesi, Hulusi Akar Camisi'ne getirildi.

Annenin cenazesi, burada kılınan cenaze namazının ardından Şehir Mezarlığı'na defnedildi.