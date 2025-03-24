Metro Türkiye'de Ramazan Bayramı hazırlıkları başladı

Metro Türkiye, Ramazan Bayramı için hazırladığı ikramlık çeşitlerine raflarında yer veriyor.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Metro Türkiye, madlen ve draje çikolatalar, badem şekeri, bonbon ve yumuşak şekerlemeler, lokum, helva gibi yaklaşık 150 ürün çeşidiyle bayram ikramlıklarını raflarına taşıdı.

Sadece şerbeti hazırlanarak kısa sürede sunulabilecek Metro Chef marka kuru tatlı çeşitleri, bayramda konuklarını geleneksel tatlılarla ağırlamak isteyenlere pratik çözümler sunuyor. Baklavadan kalburabastıya, revaniden fincan kadayıfa kadar birçok hazır kuru tatlı çeşidi, raflarda müşterilerini bekliyor. Metro Chef çiğ kadayıf ise tereyağında kavrularak tatlılara farklı bir lezzet katmak isteyenler için kısa sürede hazırlanıyor.

Metro'nun kendi markası Fine Life'ın çikolata ve şekerlemeleri, misafirlere sunulmasının yanı sıra hediye edilebilecek çeşitleriyle öne çıkıyor. Beyoğlu çikolatasından badem şekerine, çakıl çikolatadan madlene ve fındıklı, fıstıklı, bademli drajelere kadar farklı lezzetler, bu seçkide yer alıyor.