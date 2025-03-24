Beşiktaş'tan derbi öncesi hakem açıklaması: Kabul edilemez

Beşiktaş Kulübü, Trendyol Süper Lig'de 29 Mart Cumartesi günü oynanacak Galatasaray derbisinde yabancı hakem atanmamasının "kabul edilemez" bir durum olduğunu açıkladı.

Abone ol

Siyah-beyazlı kulüp yaptığı açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) derbiye yabancı hakem atamama yönünde karar verme hazırlığında olduğuna dair duyumlar alındığını belirterek "Eğer bu iddialar doğruysa federasyon açıkça çifte standarda imza atmakta ve futbolun adaletine gölge düşürmektedir." denildi.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yabancı hakemin yönettiğinin hatırlatıldığı açıklamada, şu görüşlere yer verildi:

"Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde yabancı hakem atama gereği duyan TFF’nin Beşiktaş-Galatasaray maçında farklı bir tutum sergilemesi kabul edilemez. Eğer hakemlere duyulan güven sorunu nedeniyle böyle bir uygulamaya gidildiyse bunun tüm kritik maçlar için geçerli olması gerekir. Aksi halde, alınan kararın tarafsızlık ve adaletle bağdaştığını kimse iddia edemez. Derbinin hakeminin yabancı olup olmayacağı konusu uzun zamandır futbol kamuoyunu meşgul ederken, konuyla ilgili hiçbir şekilde görüş bildirmeyen Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ile yönetim kurulu üyelerine açık bir çağrıda bulunuyoruz; eğer yabancı hakem uygulaması gerçekten adaleti sağlamak için yapıldıysa Beşiktaş-Galatasaray derbisi de bundan ayrı tutulamaz. Bir ay önce yabancı hakem kararının altına imza atan federasyon ve MHK üyelerine çağrıda bulunuyoruz, adaletsizliğin altına imza atmayın! Camiamızın bu konudaki hassasiyetini dikkate almanızı tavsiye ediyoruz. Kimse Beşiktaş camiasını hafife almak gibi bir gaflete kapılmasın!"