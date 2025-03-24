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Bodrum’daki vahşette taciz iddiası

Bodrum’daki vahşette taciz iddiası

Bodrum’da Alaaddin Yıldız’ın boğazının kesilerek öldürülmesine ilişkin 7 kişi gözaltına alındı. Katil zanlısı, maktulün kendisini taciz ettiğini öne sürdü.

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Muğla’nın Bodrum ilçesinde bir kişinin iş yerinde öldürülmesiyle ilgili katil zanlısının da aralarında bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Alaaddin Yıldız’ın (53) Yakaköy Mahallesi’ndeki camcı dükkanında öldürülmesiyle ilgili çalışma yaptı.

Olayla ilgili katil zanlısı D.H.D. ile suça yardım ve yataklık ettikleri öne sürülen şüpheliler E.B, A.Y, K.K.Y, Y.A, M.C.M, H.Ç, Antalya ve Bodrum’da düzenlenen operasyonla yakalandı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından Bodrum Adliyesi’ne sevk edildi.

Cinayeti işlediği iddia edilen D.H.D’nin, maktulün çalışanı olduğu ve suç aleti maket bıçağının da ele geçirildiği öğrenildi.

D.H.D. ifadesinde, kendisini taciz ettiğini ileri sürdüğü Yıldız’ı maket bıçağıyla öldürdüğünü söyledi.

NE OLMUŞTU?

Alaaddin Yıldız'dan haber alamayan yakınları durumu polise bildirmiş, ekiplerin iş yerinde 20 Mart'ta yaptığı incelemede Yıldız'ın cansız bedeni bulunmuştu. Yıldız'ın boğazı kesilerek öldürüldüğü belirlenmişti.

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