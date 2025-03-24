BIST 9.172
DOLAR 38,00
EURO 41,20
ALTIN 3.694,81
HABER /  POLİTİKA

AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten CHP'ye: İddialara cevap verin

AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten CHP'ye: İddialara cevap verin

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP'li belediyelerdeki yolsuzluk iddialarının aylar öncesinden CHP'li isimler tarafından gündeme getirildiğini belirterek, "CHP yönetiminin yapması gereken tek şey, kamuoyu önüne çıkıp, CHP'li bazı siyasetçilerin CHP'li bazı belediyeler hakkında dile getirdiği iddialara cevap vermektir." ifadelerini kullandı.

Abone ol

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, CHP yöneticilerinin günlerdir köklü bir partinin dilini değil, marjinal bir siyasetin ilkel dilini kullandığını kaydetti.

"Demokratik protesto bir haktır ama CHP yönetiminin kullandığı dil, demokratik protesto dili değildir." değerlendirmesinde bulunan Çelik, CHP yönetiminin gündemdeki iddialarla ilgili olarak açık ve net bir dille cevap üretemediğini belirtti.

Ömer Çelik, şunları aktardı:

"Bu iddialar aylar öncesinden bizzat CHP'li bazı isimler tarafından bazı CHP'li belediyelerle ilgili olarak gündeme getirildi. İlk olarak CHP'li siyasetçiler arasında başlayan bu yolsuzluk tartışmaları karşısında CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel ve yönetimi suskun kaldı. Şimdi ise kendi siyasi yetersizliklerini ve sorumsuzluklarını, gençleri sokağa çağırarak kapatmaya çalışıyorlar. Demokratik protesto hakkını, CHP içindeki iç kavgaları bastırmak için istismar ediyorlar.

CHP yönetimi demokratik siyaset ve demokratik tutum konusunda yine sınıfta kalmıştır. Siyasi hayatımız için en temel sorun, CHP'nin siyasetsizliğidir. CHP yönetiminin yapması gereken tek şey, kamuoyu önüne çıkıp, CHP'li bazı siyasetçilerin CHP'li bazı belediyeler hakkında dile getirdiği iddialara cevap vermektir."

ÖNCEKİ HABERLER
Bakan Yerlikaya açıkladı! İmamoğlu protestolarında 123 polis yaralandı, 1133 kişi gözaltına alındı
Bakan Yerlikaya açıkladı! İmamoğlu protestolarında 123 polis yaralandı, 1133 kişi gözaltına alındı
TFF resmen duyurdu! Süper Lig maçları ertelenecek mi?
TFF resmen duyurdu! Süper Lig maçları ertelenecek mi?
İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar: Türkiye ile karşı karşıya gelmek istemiyoruz
İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar: Türkiye ile karşı karşıya gelmek istemiyoruz
Bayramda çalışacaklar dikkat! Asgari ücretliye ek ödeme müjdesi
Bayramda çalışacaklar dikkat! Asgari ücretliye ek ödeme müjdesi
İki grup arasında silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var
İki grup arasında silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var
Kira geliri beyanı için son gün 2 Nisan: Bildirmeyenlere usulsüzlük cezası
Kira geliri beyanı için son gün 2 Nisan: Bildirmeyenlere usulsüzlük cezası
CHP'ye kurultay soruşturmasında delege ifade verdi: Çocuklarınız CHP'li belediyelerde işe alınacak
CHP'ye kurultay soruşturmasında delege ifade verdi: Çocuklarınız CHP'li belediyelerde işe alınacak
Irak Başkonsolosluğu'na saldırmışlardı! 2 şüpheli kaza yapınca yakalandı
Irak Başkonsolosluğu'na saldırmışlardı! 2 şüpheli kaza yapınca yakalandı
Ekrem İmamoğlu yerine 3 aday var! Herkes ters köşe olabilir
Ekrem İmamoğlu yerine 3 aday var! Herkes ters köşe olabilir
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'dan CHP'ye çağrı: Bundan sonra...
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'dan CHP'ye çağrı: Bundan sonra...
Balıkesir'de AK Parti Burhaniye İlçe Başkanlığı binasına taşlı saldırı yapıldı
Balıkesir'de AK Parti Burhaniye İlçe Başkanlığı binasına taşlı saldırı yapıldı
Bodrum'daki vahşi cinayet! Katil zanlısı bakın kim çıktı
Bodrum'daki vahşi cinayet! Katil zanlısı bakın kim çıktı