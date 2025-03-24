BIST 9.290
DOLAR 37,89
EURO 41,18
ALTIN 3.686,87
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Bodrum'daki vahşi cinayet! Katil zanlısı bakın kim çıktı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Bodrum'daki vahşi cinayet! Katil zanlısı bakın kim çıktı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir kişinin iş yerinde öldürülmesiyle ilgili katil zanlısının da aralarında bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı.

Abone ol

Ekipler, Alaaddin Yıldız'ın (53) camcı dükkanında öldürülmesiyle ilgili çalışma yaptı.

Olayla ilgili katil zanlısı D.H.D. ile suça yardım ve yataklık ettikleri öne sürülen şüpheliler E.B, A.Y, K.K.Y, Y.A, M.C.M, H.Ç, Antalya ve Bodrum'da düzenlenen operasyonla yakalandı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından Bodrum Adliyesi'ne sevk edildi.

Cinayeti işlediği iddia edilen D.H.D'nin, maktulün çalışanı olduğu ve suç aleti maket bıçağının da ele geçirildiği öğrenildi.

Alaaddin Yıldız'dan haber alamayan yakınları durumu polise bildirmiş, ekiplerin iş yerinde 20 Mart'ta yaptığı incelemede Yıldız'ın cansız bedeni bulunmuştu. Yıldız'ın boğazı kesilerek öldürüldüğü belirlenmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ABD'ye gidiyor! Kritik görüşmeler yapacak
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ABD'ye gidiyor! Kritik görüşmeler yapacak
Aşırı uyku, ciddi sağlık sorunlarının habercisi olabilir
Aşırı uyku, ciddi sağlık sorunlarının habercisi olabilir
Türk Telekom, yerli ve milli haberleşme cihazları için işbirliği başlattı
Türk Telekom, yerli ve milli haberleşme cihazları için işbirliği başlattı
Bolu'daki otel yangınında bilirkişi raporu tamamlandı
Bolu'daki otel yangınında bilirkişi raporu tamamlandı
Milli badmintoncu Neslihan Arın, Polonya'daki turnuvada şampiyon oldu
Milli badmintoncu Neslihan Arın, Polonya'daki turnuvada şampiyon oldu
UEFA Uluslar Ligi play-off turu maçını yöneten Halil Umut Meler, sakatlık yaşadı
UEFA Uluslar Ligi play-off turu maçını yöneten Halil Umut Meler, sakatlık yaşadı
Nedim Şener'den İmamoğlu yazısı: 4 gizli tanığa karşılık 13 açık tanık, 4 şikâyetçi var
Nedim Şener'den İmamoğlu yazısı: 4 gizli tanığa karşılık 13 açık tanık, 4 şikâyetçi var
Ders kitaplarında kullanılan 6 harita güncellendi
Ders kitaplarında kullanılan 6 harita güncellendi
K vitamini eksikliği bebekleri ölümle tehdit ediyor
K vitamini eksikliği bebekleri ölümle tehdit ediyor
İstanbul'da izinsiz gösteri yapan 71 şüpheli gözaltına alındı
İstanbul'da izinsiz gösteri yapan 71 şüpheli gözaltına alındı
Şişli Belediyesi'ne kayyum atanan Ertürkmen'in 'ilk talimatı' belli oldu
Şişli Belediyesi'ne kayyum atanan Ertürkmen'in 'ilk talimatı' belli oldu
Bayram tatilinde 3,5 milyon kişi otobüslerle seyahat edecek! Sürücü ve yolculara tavsiyeler
Bayram tatilinde 3,5 milyon kişi otobüslerle seyahat edecek! Sürücü ve yolculara tavsiyeler