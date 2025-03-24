Bodrum'daki vahşi cinayet! Katil zanlısı bakın kim çıktı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir kişinin iş yerinde öldürülmesiyle ilgili katil zanlısının da aralarında bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı.

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Ekipler, Alaaddin Yıldız'ın (53) camcı dükkanında öldürülmesiyle ilgili çalışma yaptı.

Olayla ilgili katil zanlısı D.H.D. ile suça yardım ve yataklık ettikleri öne sürülen şüpheliler E.B, A.Y, K.K.Y, Y.A, M.C.M, H.Ç, Antalya ve Bodrum'da düzenlenen operasyonla yakalandı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından Bodrum Adliyesi'ne sevk edildi.

Cinayeti işlediği iddia edilen D.H.D'nin, maktulün çalışanı olduğu ve suç aleti maket bıçağının da ele geçirildiği öğrenildi.