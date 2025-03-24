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Türk Telekom, yerli ve milli haberleşme cihazları için işbirliği başlattı

Türk Telekom, yerli ve milli haberleşme cihazları için işbirliği başlattı

Türk Telekom, yerli akıllı cihazlar ve haberleşme ekipmanlarının geliştirilmesi amacıyla kamu ve özel sektör paydaşlarıyla stratejik bir işbirliği gerçekleştirdi.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom, Türkiye'nin dijital dönüşümünü destekleyecek 'Yerli ve Milli Haberleşme Cihazı' projesini başlattı. Proje kapsamında geliştirilecek teknolojiler arasında yerli akıllı telefonlar, cihazlar, işletim sistemleri, haberleşme ekipmanları, donanımlar ve yazılımlar bulunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, teknolojiyi yalnızca tüketen değil, üreten ve ihraç eden bir ülke olma hedefiyle hareket ettiklerini vurguladı.

Önal, 'Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın dijitalleşme ve teknolojide dışa bağımlılığı azaltma yönündeki vizyonu kapsamında, ülke ekonomisine katma değer katacak öncü çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Yenilikçi teknolojiler geliştirme hedefiyle, geleceğin stratejilerini belirleyecek çalışmalara imza atıyoruz.' ifadelerini kullandı.

İştirak iştirak şirketleri Argela ve Netsia'nın sahip olduğu 70'in üzerinde uluslararası patentin, Türk Telekom'un yenilikçi teknoloji geliştirme gücünü ortaya koyduğunu kaydeden Önal, 'Geliştirdiğimiz bu teknolojileri ürünleştirmek adına, dünyanın sayılı teknoloji şirketleriyle önemli anlaşmalarımız bulunuyor. Net Insight ile geliştirdiğimiz senkronizasyon ürünümüz ticarileşti. Open Ran çözümlerimiz, RIC ve SEBA dünyanın dört bir yanında kullanılıyor. Mühendislerimizin titiz çalışmalarıyla hayata geçirdiğimiz SEBA'nın Türk Telekom bünyesinde kullanım sayısı her geçen gün artıyor.' değerlendirmesini yaptı.

Önal, işbirliğinin, Türk Telecom'un yalnızca bir telekom operatörü değil, Türkiye'nin geleceğini şekillendiren teknoloji şirketi olduğunun da kanıtı olduğuna dikkati çekerek, sektörün en yüksek yatırım yapan şirketi olarak yatırımlarının tamamını 5G ile uyumlu gerçekleştirdiklerini aktardı.

Yerli 5G teknolojilerini hayata geçirme konusunda aktif rol oynadıklarını vurgulayan Önal, şunları kaydetti.

'Her zaman olduğu gibi bugün de milli sorumluluk bilinciyle dijital dönüşümde liderliği üstleniyor ve bölgemizin teknoloji sağlayıcısı olmayı hedefliyoruz. Kamu ve özel sektörden yerli paydaşlarımızla gerçekleştirdiğimiz iş birliği; milli teknolojiler üretmedeki kararlı adımlarımızdan biri olduğu gibi 5G ekosistemindeki cihazlardaki yerlilik oranını da artıracaktır. Ülkemizin küresel teknoloji alanındaki rekabet gücünü artırmasını hedeflediğimiz bu stratejik işbirliğini, Türkiye’nin teknolojiye dayalı geleceğini şekillendirecek önemli bir adım olarak görüyoruz.'

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