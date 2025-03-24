Milli badmintoncu Neslihan Arın, Polonya'daki turnuvada şampiyon oldu

Polonya Açık Badminton Turnuvası'nda mücadele eden Neslihan Arın, tek kadınlarda altın madalya kazandı. Turnuvaya katılan bir diğer Türk sporcu Özge Bayrak Bağcı, bronz madalya aldı.

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Lodz kentinde düzenlenen toplam 17 bin 500 dolar ödüllü turnuvaya katılan milli badmintoncular Neslihan Arın ve Özge Bayrak Bağcı, yarı finalde karşılaştı.

Maçı 2-0 (21-11, 21-18) kazanan 5 numaralı seribaşı Neslihan, tek kadınlarda finale yükselirken Özge bronz madalya elde etti.

Finalde de 7 numaralı seribaşı Tayvanlı Hung Yi-Ting'i 2-0 (21-13, 21-16) yenen Neslihan, şampiyonluğa ulaştı.

Madalyasıyla poz verdiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan Arın, "Hep kürsüde yer aldığım madalyalarla dolu bir yıl dilemiştim. Bunu başarabildiğim, sahada keyfini çıkardığım için çok mutluyum" ifadesini kullandı.